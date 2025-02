Švajčiarska lyžiarka Rastová viedla po 1. kole slalomu

Saalbach 15. februára (TASR) - Švajčiarska lyžiarka Camille Rastová sa usadila na čele po 1. kole sobotňajšieho slalomu na majstrovstvách sveta v Saalbachu. V rakúskom stredisku dosiahla čas 58,91 sekundy a pred domácou Katharinou Liensbergerovou viedla o 58 stotín. Tretia bola so stratou 0,72 s Mikaela Shiffrinová z USA, ktorá útočila na šestnáste zlato a zároveň absolútny rekord na MS.



Ako prvá sa vydala na svah Liensbergerová, ktorá predviedla plynulú a rýchlu jazdu a na jej čas 59,49 sekundy nestačili najväčšie konkurentky Wendy Holdenerová zo Švajčiarska ani Shiffrinová. Tá mala na prvých dvoch medzičasoch navrch, no v strednej časti stratila. Štvrtá v poradí Rastová však predviedla vynikajúci výkon, agresívnou jazdou viedla v polovici trate až o 85 stotín a do cieľa sa nakoniec dostala s náskokom 0,58 sekundy. V ďalšom priebehu prvého kola sa žiadna z ďalších pretekárok nedokázala priblížiť najlepšej štvorici. Piata Paula Moltzanová Z USA strácala priepastných 1,55 sekundy na líderku. Slovenky v pretekoch neštartovali.



Druhé kolo slalomu bolo na programe v sobotu o 13.15 h.