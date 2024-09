Ženeva 28. septembra (TASR) - Švajčiarska vláda podporila kandidatúru krajiny na ZOH 2038. Švajčiarsko chcelo hostiť hry už v rokoch 2030 a 2034, no Medzinárodný olympijský výbor (MOV) uprednostnil francúzske Alpy a americké Salt Lake City.



Vzhľadom na skoršie odmietnutie tak MOV poskytol Švajčiarsku prednostné rozhovory ohľadom kandidatúry na rok 2038, pripomenula agentúra AFP. Švajčiarskemu olympijskému výboru dal na sformovanie plánu čas do roku 2027. "Vláda je tomuto projektu naklonená. Organizácia takéhoto podujatia by mala pozitívny vplyv na spoločnosť aj hospodárstvo," uviedlo vo vyhlásení švajčiarske ministerstvo obrany, civilnej ochrany a športu.