Švajčiarski hokejisti zdolali hráčov Francúzska 4:0
Autor TASR
Miláno 12. februára (TASR) - Švajčiarski hokejisti vstúpili víťazne do olympijského turnaja v Miláne. „Helvéti“ v pozícii favorita zdolali v stretnutí A-skupiny hráčov Francúzska 4:0. Dvoma gólmi potiahol Švajčiarov útočník Timo Meier, brankár Leonardo Genoni zneškodnil všetkých 27 striel súpera.
Švajčiarsko čaká v druhom vystúpení v piatok od 21.10 h súboj proti favorizovanej Kanade. Francúzsko sa stretne v rovnaký deň s Českom (16.20).
Švajčiari mali vynikajúci vstup do zápasu. Prvýkrát na turnaji sa presadili už po 55 sekundách, keď využil presilovú hru Damien Riat. Dvojgólové vedenie zabezpečil „helvétom“ v 4. minúte obranca Janis Moser. Prostredná časť hry bola rozkúskovaná aj vplyvom vylúčení. Dve početné výhody zahodili Francúzi a tri možnosti skórovať v presilovke nevyužili Švajčiari, ktorí mali tlak, no Francúzi výborne blokovali strely a živili nádej na body. Definitívne zlomil odpor súpera až 51. minúte krídelník Meier, ktorý o šesť minút neskôr pridal aj druhý presný zásah v stretnutí.
ZOH v Miláne, A-skupina
Švajčiarsko - Francúzsko 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)
Góly: 1. Riat (Andrighetto, Kurashev), 4. Moser (Fora), 51. Meier (Josi, Kukan), 57. Meier (Moser, Fiala) . Rozhodcovia: Pochmara (USA), Schrader (Nem.) - Davis, Murray (obaja USA), vylúčení: 4:5 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 10.627 divákov
Švajčiarsko: Genoni – Josi, Glauser, Siegenthaler, Kukan, Moser, Fora, Marti – Fiala, Hischier, Thürkauf – Andrighetto, Malgin, Niederreiter – Kurashev, Suter, Meier – Riat, Jäger, Bertschy – S. Schmid
Francúzsko: Keller – Boscq, Gallet, Chakiachvili, Cantagallo, Crinon, Guebey, Thiry – S. Treille, Addamo, Douay – Texier, Da Costa, Bertrand – Perret, Bellemare, Fabre – Bozon, Boudon, Rech - Dair
