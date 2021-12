Švajčiarski mladíci kontumačne vyhrali nad USA

Red Deer 28. decembra (TASR) - Švajčiarski hokejoví reprezentanti do 20 rokov si na MS v Kanade pripísali na konto kontumačné víťazstvo nad USA. Dvaja Američania mali totiž pred utorňajším zápasom "slovenskej" B-skupiny pozitívny test na koronavírus a celý tím putoval do karantény. Obhajcovia titulu tak prehrali duel so Švajčiarmi kontumačne 0:1, informovala o tom oficiálna webová stránka IIHF.



Zatiaľ nie je isté, či budú môcť Američania nastúpiť na ďalší duel proti Švédsku, ktorý je na programe 30. decembra. V tabuľke majú zatiaľ tri body za triumf 3:2 nad Slovenskom. Švajčiari sú najväčšími konkurentmi Slovákov v boji o štvrťfinále a kontumačné víťazstvo nad USA im môže pomôcť v snahe dostať sa do vyraďovačky.



"Sme mimoriadne sklamaní, najmä naši hráči," uviedol v oficiálnom vyhlásení generálny manažér reprezentácie USA John Vanbiesbrouck a dodal: "Pracujeme a fungujeme v neustále sa meniacom prostredí a to je veľmi náročné. Dodržiavali sme turnajový protokol a budeme aj naďalej robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme zabezpečili, že hráči budú mať ešte príležitosť zahrať si na svetovom šampionát."