< sekcia Šport
Švajčiarsko a Poľsko postúpili do finále United Cupu
Všetky tri vzájomné zápasy medzi Švajčiarskom a Belgickom vyústili do troch setov.
Autor TASR
Sydney 9. januára (TASR) - Švajčiarski tenisti postúpili do finále podujatia miešaných tímov United Cup v Austrálii. V sobotnom semifinálovom stretnutí zvíťazili nad Belgičanmi 2:1 a v boji o titul si zmerajú sily s Poľskom, ktoré zdolalo USA po dráme 2:1.
Všetky tri vzájomné zápasy medzi Švajčiarskom a Belgickom vyústili do troch setov. Prvý bod získala pre Švajčiarsko Belinda Benčičová po triumfe nad Elise Mertensovou 6:3, 4:6, 7:6 (0). O vyrovnanie sa postaral Zizou Bergs, ktorý zdolal veterána Stana Wawrinku 6:3, 6:7 (4), 6:3 a rozhodovala štvorhra. V nej Benčičová a Jakub Paul zvíťazili nad Mertensovou s Bergsom 6:3, 0:6, 10:5.
Aj v druhom semifinále medzi USA a Poľskom rozhodla až štvorhra. Poliak Hubert Hurkacz si najskôr poradil s Taylorom Fritzom 7:6 (1), 7:6 (2) a na 1:1 potom vyrovnala Coco Gauffová po víťazstve nad Igou Swiatekovou 6:4, 6:2. V debli zabezpečila postup pre Poľsko dvojica Katarzyna Kawová, Jan Zielinski v dvoch tajbrejkoch.
Švajčiarsko - Belgicko 2:1
Belinda Benčičová - Elise Mertensová 6:3, 4:6, 7:6 (0)
Stan Wawrinka - Zizou Bergs 3:6, 7:6 (4), 3:6
Belinda Benčičová, Jakub Paul - Elise Mertensová, Zizou Bergs 6:3, 0:6, 10:5
USA - Poľsko 1:2
Taylor Fritz - Hubert Hurkacz 6:7 (1), 6:7 (2)
Coco Gauffová - Iga Swiateková 6:4, 6:2
Coco Gauffová, Christian Harrison - Katarzyna Kawová, Jan Zielinski 6:7 (5), 6:7 (3)
Všetky tri vzájomné zápasy medzi Švajčiarskom a Belgickom vyústili do troch setov. Prvý bod získala pre Švajčiarsko Belinda Benčičová po triumfe nad Elise Mertensovou 6:3, 4:6, 7:6 (0). O vyrovnanie sa postaral Zizou Bergs, ktorý zdolal veterána Stana Wawrinku 6:3, 6:7 (4), 6:3 a rozhodovala štvorhra. V nej Benčičová a Jakub Paul zvíťazili nad Mertensovou s Bergsom 6:3, 0:6, 10:5.
Aj v druhom semifinále medzi USA a Poľskom rozhodla až štvorhra. Poliak Hubert Hurkacz si najskôr poradil s Taylorom Fritzom 7:6 (1), 7:6 (2) a na 1:1 potom vyrovnala Coco Gauffová po víťazstve nad Igou Swiatekovou 6:4, 6:2. V debli zabezpečila postup pre Poľsko dvojica Katarzyna Kawová, Jan Zielinski v dvoch tajbrejkoch.
United Cup semifinále (Sydney):
Švajčiarsko - Belgicko 2:1
Belinda Benčičová - Elise Mertensová 6:3, 4:6, 7:6 (0)
Stan Wawrinka - Zizou Bergs 3:6, 7:6 (4), 3:6
Belinda Benčičová, Jakub Paul - Elise Mertensová, Zizou Bergs 6:3, 0:6, 10:5
USA - Poľsko 1:2
Taylor Fritz - Hubert Hurkacz 6:7 (1), 6:7 (2)
Coco Gauffová - Iga Swiateková 6:4, 6:2
Coco Gauffová, Christian Harrison - Katarzyna Kawová, Jan Zielinski 6:7 (5), 6:7 (3)