Švajčiarsko a Severné Macedónsko majú prvé víťazstva na šampionáte
Balkánci zdolali v utorok v B-skupine hráčov Rumunska 24:23.
Autor TASR
Herning/Oslo/Kristianstad 20. januára (TASR) - Hádzanári Severného Macedónska a Švajčiarska dosiahli na záver skupinovej fázy ME v Škandinávii svoje prvé víťazstvá na turnaji. Balkánci zdolali v utorok v B-skupine hráčov Rumunska 24:23, no postup im môže zabezpečiť iba výrazná prehra druhého takisto trojbodového Portugalska s domácim Dánskom. „Helvéti“ si poradili s Čiernou Horou 43:26 a na postup potrebujú prehru Faerských ostrovov so Slovinskom.
hádzaná - ME
B-skupina (Herning/Dán.):
Severné Macedónsko – Rumunsko 24:23 (13:9)
D-skupina (Oslo/Nór.):
Čierna Hora - Švajčiarsko 26:43 (16:22)
F-skupina (Kristianstad/Švéd.):
Poľsko – Taliansko 28:29 (13:15)
