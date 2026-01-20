Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Švajčiarsko a Severné Macedónsko majú prvé víťazstva na šampionáte

Rumunský hráč Daniel Stanciuci (vzadu uprostred) sa pokúša strieľať počas zápasu B-skupiny Severné Macedónsko - Rumunsko na ME v hádzanej mužov v dánskom Herningu 20. januára 2026. Foto: TASR/AP

Balkánci zdolali v utorok v B-skupine hráčov Rumunska 24:23.

Autor TASR
Herning/Oslo/Kristianstad 20. januára (TASR) - Hádzanári Severného Macedónska a Švajčiarska dosiahli na záver skupinovej fázy ME v Škandinávii svoje prvé víťazstvá na turnaji. Balkánci zdolali v utorok v B-skupine hráčov Rumunska 24:23, no postup im môže zabezpečiť iba výrazná prehra druhého takisto trojbodového Portugalska s domácim Dánskom. „Helvéti“ si poradili s Čiernou Horou 43:26 a na postup potrebujú prehru Faerských ostrovov so Slovinskom.



hádzaná - ME

B-skupina (Herning/Dán.):

Severné Macedónsko – Rumunsko 24:23 (13:9)



D-skupina (Oslo/Nór.):

Čierna Hora - Švajčiarsko 26:43 (16:22)



F-skupina (Kristianstad/Švéd.):

Poľsko – Taliansko 28:29 (13:15)
