Švajčiarsko - Francúzsko 5:2 v A-skupine, favorit otočil z 0:2

A-skupina (Helsinki):



Švajčiarsko - Francúzsko 5:2 (0:2, 3:0, 2:0)



Góly: 21. Hischier (Meier, Kukan), 33. Riat (Geisser, Hischier), 36. Ambühl (Corvi, Kukan), 52. Kukan (Herzog, Corvi), 60. Hischier (Ambühl) – 5. Texier, 14. Claireaux (Texier, T. Bozon). Rozhodovali: Ingram, Lawrence (obaja Kan.) - Kroyer (Dán), Merten (Nem.), vylúčení: 3:7 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 3997 divákov.



Švajčiarsko: Berra – Kukan, Siegenthaler, Fora, Moser, Glauser, Geisser, Egli – Riat, Hischier, Meier – Simion, Malgin, Suter – Ambühl, Corvi, Herzog – Bertschy, Kurashev, Scherwey – Miranda



Francúzsko: Ylönen – Gallet, Auvitu, Llorca, Chakiachvili, Thiry, Crinon, Guebey – Texier, Claireaux, T. Bozon – Rech, Boudon, Treille – Bertrand, Ritz, Perret – Fabre, Colotti, K. Bozon – Leclerc

Tabuľka A-skupiny:



1. Švajčiarsko 6 6 0 0 0 30:12 18*



2. Nemecko 6 5 0 0 1 23:16 15*



3. Kanada 5 4 0 0 1 25:14 12*



4. Dánsko 5 3 0 0 2 14:9 9



----------------------------------



5. SLOVENSKO 6 3 0 0 3 16:18 9



6. Francúzsko 6 1 1 0 4 10:17 5



7. Taliansko 6 0 0 1 5 10:27 1



----------------------------------



8. Kazachstan 6 0 0 0 6 14:29 0



*-istý postup do štvrťfinále

Helsinki 22. mája (TASR) - Hokejisti Švajčiarska splnili úlohu favorita, keď v nedeľnom zápase A-skupiny MS vo Fínsku zdolali Francúzsko 5:2. Po prvej tretine prehrávali 0:2, od druhej však na ľade dominovali a prevahu potvrdili aj gólmi. Aj po šiestom zápase sú stopercentní a ako jediný tím zatiaľ na turnaji nestratili ani bod.Lídri "slovenskej" skupiny v Helsinkách uzavrú účinkovanie v prvej fáze šampionátu priamym súbojom o 1. miesto v A-skupine, ktorým bude v utorok o 11.20 SELČ zápas s Nemeckom. Francúzi sa s turnajom rozlúčia v rovnaký deň, keď o 19.20 h nastúpia proti Kanade.Švajčiari nastúpili na zápas deň po víťaznom stretnutí s Kanadou (6:3), ktoré akoby sa podpísalo na ich vlažnom vstupe do duelu. V úvodnej tretine boli nebezpečnejší Francúzi, Rech už v 1. minúte nastrelil žŕdku a veľkú chybu Corviho v rozohrávke okamžite potrestal Texier - 0:1. Rech síce v 11. minúte nevyužil ďalšiu sľubnú šancu, no Claireaux v prečíslení upravil na 2:0 pre Francúzsko. Tretí gól Francúzov krátko nato nepridal Texier, ktorý neuspel v trestnom strieľaní.Po prvej prestávke sa obraz hry zásadne zmenil. Švajčiari dostali hru pod kontrolu. Pomohol im k tomu rýchly gól, keď Hischier po 25 sekundách zužitkoval prihrávku Meiera - 1:2. Po dvoch fauloch Francúzov v krátkom slede sa Švajčiari dostali k presilovke piatich proti trom, v ktorej síce neskórovali, no už počas hry piatich proti piatim Riat tečoval strelu Geissera - 2:2. Presilovka v 36. minúte im už vyšla, keď rekordér v počte zápasov na MS Ambühl prestrelil Ylönena - 3:2.Aj v tretej tretine mali Švajčiari dianie vo svojej réžii a súperovi veľa nedovoľovali. Dostali sa do hernej pohody, vyhli sa chybám a v 52. minúte pridal gólovú poistku Kukan, ktorý zužitkoval zakrytý výhľad francúzskeho brankára - 4:2. Skóre zápasu uzavrel Hischier gólom do prázdnej bránky - 5:2.