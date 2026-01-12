< sekcia Šport
Švajčiarsko má záujem organizovať zimné olympijské hry v roku 2038
Nič iné nemá takú moc inšpirovať ľudí naprieč celou krajinou, zverejnil v pondelok Švajčiarsky olympijský výbor.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bern 12. januára (TASR) - Švajčiarsko má záujem hostiť zimné olympijské hry v roku 2038. Súťaže by sa konali vo viacerých kantonoch, alpské lyžovanie by privítala Crans Montana, ktorá sa na Nový rok dostala negatívne do povedomia zásluhou požiaru. Zahynulo pri ňom 40 ľudí.
„Komunikovať o možnosti organizovať hry s Medzinárodným olympijským výborom je pre nás privilégium. Zástupcovia všetkých športových federácií chcú, aby sa ZOH 2038 konali vo Švajčiarsku. Všetci si uvedomujú, aký by to malo dopad na športové hnutie. Nič iné nemá takú moc inšpirovať ľudí naprieč celou krajinou,“ zverejnil v pondelok Švajčiarsky olympijský výbor podľa DPA.
„Komunikovať o možnosti organizovať hry s Medzinárodným olympijským výborom je pre nás privilégium. Zástupcovia všetkých športových federácií chcú, aby sa ZOH 2038 konali vo Švajčiarsku. Všetci si uvedomujú, aký by to malo dopad na športové hnutie. Nič iné nemá takú moc inšpirovať ľudí naprieč celou krajinou,“ zverejnil v pondelok Švajčiarsky olympijský výbor podľa DPA.