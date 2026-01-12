Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 12. január 2026Meniny má Ernest
< sekcia Šport

Švajčiarsko má záujem organizovať zimné olympijské hry v roku 2038

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann

Nič iné nemá takú moc inšpirovať ľudí naprieč celou krajinou, zverejnil v pondelok Švajčiarsky olympijský výbor.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bern 12. januára (TASR) - Švajčiarsko má záujem hostiť zimné olympijské hry v roku 2038. Súťaže by sa konali vo viacerých kantonoch, alpské lyžovanie by privítala Crans Montana, ktorá sa na Nový rok dostala negatívne do povedomia zásluhou požiaru. Zahynulo pri ňom 40 ľudí.

„Komunikovať o možnosti organizovať hry s Medzinárodným olympijským výborom je pre nás privilégium. Zástupcovia všetkých športových federácií chcú, aby sa ZOH 2038 konali vo Švajčiarsku. Všetci si uvedomujú, aký by to malo dopad na športové hnutie. Nič iné nemá takú moc inšpirovať ľudí naprieč celou krajinou,“ zverejnil v pondelok Švajčiarsky olympijský výbor podľa DPA.
.

Neprehliadnite

Hráči z NHL prídu, potvrdil Tardif po generálke haly v Miláne

M. JANÍK: Choroba pažeráka je častá, no veľa ľudí nevie, že ju má

OBRAZOM: Tieto osobnosti boli ocenené štátnymi vyznamenaniami

P.Pellegrini, R.Raši i R.Fico deklarujú zhodu pri zásadných otázkach