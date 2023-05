Švajčiarsko rozbilo Kazachstan 5:0, jasná dominancia favorita

B-skupina:



Švajčiarsko - Kazachstan 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)



Góly: 5. Geisser (Haas, Miranda), 28. Herzog (Fora, Riat), 31. Riat (Richard, Herzog), 41. Niederreiter (Malgin, Kukan), 50. Loeffel (Senteler). Rozhodovali: Macfarlane (USA), Sewell (V.Brit.) - Davis (USA), Wyonzek (Kan.), vylúčení: 0:3 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2792 divákov.



Švajčiarsko: Genoni - Marti, Kukan, Loeffel, Fora, Geisser, Glauser - Niederreiter, Corvi, Ambühl - Fiala, Malgin, Bertschy - Miranda, Haas, Simion - Herzog, Richard, Riat - Senteler



Kazachstan: Šutov (51. Bojarkin) - Beketajev, Danijar, Orechov, Polochov, Gajtamirov, Koroľov, Dichanbek, Butenko - Starčenko, Šestakov, Rymarev - Muratov, Muchametov, Michajlis - Savickij, Omirbekov, Rachmanov - Musorov, Mangisbajev, Kajyržan

tabuľka B-skupiny:



1. Švajčiarsko 3 3 0 0 0 15:0 9



2. Kanada 3 2 1 0 0 13:3 8



3. Česko 3 2 0 1 0 11:7 7



4. SLOVENSKO 3 1 0 1 1 5:6 4



------------------------------------



5. Nórsko 3 1 0 1 1 4:7 4



6. Lotyšsko 3 0 1 0 2 5:11 2



7. Kazachstan 3 0 1 0 2 5:13 2



------------------------------------



8. Slovinsko 3 0 0 0 3 2:13 0



Riga 16. mája (TASR) - Švajčiarski hokejisti zvíťazili v utorkovom zápase "slovenskej" B-skupiny MS v Rige nad Kazachstanom jednoznačne 5:0. Favorit dominoval vo všetkých herných činnostiach, na strely vyhral jasne 36:13.Švajčiari sú po troch zápasoch stále stopercentní, na šampionáte dosiaľ neinkasovali a vedú tabuľku so ziskom 9 bodov. Najbližšie sa v skupine stretnú vo štvrtok o 19.20 SELČ so slovenskými reprezentantmi. Kazaši už v stredu v rovnakom čase nastúpia proti obhajcom striebra Kanaďanom.Švajčiari už aj s Kevinom Fialom hýrili od úvodu pohybom a kombináciami rozleptávali obranu súpera. Prvýkrát gólovo udreli v 5. minúte, keď puk po strele Haasa dorazil do odkrytej bránky Geisser. Náskok mohol zvýšiť Malgin, ale v nájazde stroskotal na Šutovovi. Dominanciu favorita vyjadroval aj pomer striel po 1. tretine - 17:4. V druhej časti korčuliarsky disponovaní Švajčiari nachádzali stále väčšie okná v obrane Kazachov a bolo iba otázkou času, kedy zveľadia svoj náskok. Na 2:0 zvýšil Herzog, ktorý tečoval strelu Foru, tretí zásah pridal v polovici stretnutia Riat. Obraz hry sa nezmenil ani v treťom dejstve. Helvéti v tréningovom tempe kombinovali, bez väčších problémov prenikali cez súperovu defenzívu a vytvárali si šance. Na 4:0 zvýšil v presilovke strelou z prvej Niederreiter a následne obranca Loeffel vyhnal z bránky Šutova, ktorého nahradil Bojarkin. Ten vo zvyšku zápasu neinkasoval, aj preto, že favorit sa už nikam nehnal.