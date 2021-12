Slováci skončili vo Vispe druhí, Ramsay: Dobrý zápas s dobrým súperom

Švajčiarsky pohár (NaturEnergie Challenge, Visp):



Švajčiarsko - SLOVENSKO 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)



Góly: 35. Hollenstein (Haas), 43. Hollenstein (Praplan), 57. Mottet (Marti, Müller) - 9. Kelemen (Gernát), 46. Kelemen (Zuzin). Rozhodovali: Tscherrig (Švaj.), Campbell (Kan.) - Obwegeser (Švaj.), Ondráček, (ČR), vylúčení: 4:5 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0.



Švajčiarsko: Berra - Heldner, Geering, Loeffel, Marti, Glauser, Kreis, Sutter, Le Coultre - Praplan, Hass, Hollenstein - Bertschy, Malgin, Scherwey - Riat, Walser, Mottet - Zehnder, Senteler, Müller



Slovensko: Rybár - Bučko, Gernát, Gachulinec, Golian, Vitaloš, Ivan - Kelemen, Hudáček, Zuzin - Baláž, Gríger, Varga - Regenda, Roman, Bondra - Koch, Šiška, Mucha

Ilustračná snímka. Foto: TASR/SZĽH - Andrej Galica

Na archívnej snímke prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Tabuľka:



1. Švajčiarsko 2 2 0 0 0 5:3 6



2. Slovensko 2 1 0 0 1 8:5 3



3. Lotyšsko 2 0 0 0 2 3:8 0

Visp 18. decembra (TASR) - Slovenskí hokejisti obsadili druhé miesto na Švajčiarskom pohári (NaturEnergie Challenge) vo Vispe. V piatkovom priamom stretnutí o prvú priečku podľahli domácemu výberu tesne 2:3. O oba góly SR sa postaral Miloš Kelemen. V 57. minúte rozhodol Killian Mottet. Zverenci Craiga Ramsayho zdolali v prvom stretnutí Lotyšsko 6:2.Za najlepšieho hráča Slovenska vyhlásili Kelemena, na druhej strane získal ocenenie taktiež dvojgólový Denis Hollenstein.Organizátori vo Vispe museli krátko pred štartom zmeniť celý program turnaja po tom, ako sa z neho odhlásili Nóri pre sprísnené pandemické opatrenia v krajine. Slovensko malo prvý zápas odohrať pôvodne až vo štvrtok, no nakoniec s Lotyšskom nastúpili proti sebe už v stredu len krátko po príchode do dejiska turnaja.Pre Slovensko to bol posledný zápas pred zimnými olympijskými hrami v Pekingu.Slováci si zahrali už po 78 sekundách presilovku, ale vôbec im nevyšla, nedokázali sa udržať v útočnom pásme a navyše krátko po jej konci sa museli brániť oni presile. Švajčiari po zbytočnom faule Kocha súpera zatlačili a v 6. minúte po skrumáži pred Rybárom takmer dorazili puk do siete. Ramseyho hráči sa však ubránili a v 9. minúte išli so šťastím do vedenia. Kelemen získal pred bránkou odrazený puk, vystrelil a Riat si ho nešťastne zrazil do siete - 0:1. V 11. minúte išiel Bertschy sám na brankára, Gachulinec zatiahol ručnú brzdu a rozhodca nariadil trestné strieľanie. Puk si zobral sám faulovaný hráč, no Rybár vystihol jeho bekhendový blafák. Druhá presilovka v zápase vyšla Slovákom už oveľa lepšie a mohli vyhrávať 2:0, no domáci brankár Berra vytiahol parádny zákrok lapačkou a chytil Zuzinovu strelu do úplne odkrytej bránky. Slováci sa v druhej polovici tretiny zlepšili a mali viac z hry. V 16. minúte vypálil Gernát, no Berra bol opäť na svojom mieste.V 24. minúte ušiel obrane hostí Zehnder, prudko vystrelil z ľavého kruhu, ale Rybár si postrážil priestor pri bližšej žŕdke. Slovenský brankár sa zapotil aj o minútu neskôr, keď sa na neho vyrútil opäť z ľavej strany Malgin, ktorý neuspel ani z dorážky. Tlak domácich, ktorí hrali od druhého dejstva agresívnejšie a hlavne priamočiarejšie, pokračoval. V 26. minúte ich fanúšikovia už zdvíhali ruky nad hlavy, ale Gernát vytiahol skackajúci puk ešte pred bránkovou čiarou. Slováci si v týchto chvíľach nevedeli rady a nápor zastavili len faulom Kocha. Na Rybára išla jedna strela za druhou a teč Sentelera takmer skončil v sieti. Slováci sa dostávali pred Berru len sporadicky, pri pukoch boli pomalšie a v podstate ich len vyhadzovali. V 32. minúte nahodil puk na bránku Zuzin, kde clonil Ivan, švajčiarsky brankár ho na dvakrát skrotil. V 35. minúte sa domácim podarilo vyrovnať. Slovenská formácia bola dlho na ľade, za bránkou prišlo k strate puku a Hollenstein využil dôraz pred Rybárom - 1:1. V 37. minúte mohli domáci už viesť, no strela Suttera opečiatkovala len žŕdku. V závere sa neujali ani ďalšie ich šance, hlavne zásluhou Rybára. Švajčiari vyhrali druhú tretinu na strely 21:3.A v úvode tretej otočili priebeh zápasu. Už po niekoľkých sekundách išiel na trestnú Roman, čo domáci potrestali v závere presilovky. V 43. minúte prihral Praplan spoza bránky, puk sa dostal k Hollensteinovi a ten svojím druhým gólom v zápase poslal domácich do vedenia - 2:1. Nasledovala ďalšia neúspešná presilovka hostí, no krátko po nej sa dokázali udržať v pásme, Kelemen poslal strieľaný pas pred Berru a puk si zrazil jeden z domácich obrancov do siete - 2:2. Dobiedzajúceho Hudáčka predbehla korčuľa Le Coultrea. Po vyrovnávajúcom góle sa vyrovnala aj hra, no v útoku boli stále nebezpečnejší domáci. V 55. minúte sa dostal išiel 1 proti 1 Hudáček, jeho strelu spoza obrancu chytil Berra, ktorý si vzápätí poradil aj s delovkou Gernáta od modrej. Záverečné minúty sa hrali vo vysokom tempe zo strany na stranu. Rozhodnutie prišlo v 57. minúte, keď obrana hostí prepadla, Marti s Mottetom sa dostali do prečíslenia a druhý menovaný dorazil puk do siete - 3:2.