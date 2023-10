Švajčiarsko zvažuje možnosť zorganizovať zimné olympijské hry 2030

Bern 18. októbra (TASR) - Švajčiarsko zvažuje možnosť, že zorganizuje zimné olympijské hry v roku 2030. Miestny olympijský výbor si nechal vypracovať štúdiu udržateľnosti a 24. novembra chce nechať zástupcov športových zväzov rozhodnúť o možnosti podať formálnu kandidatúru.



Hostiteľa ZOH 2030 mal Medzinárodný olympijský výbor (MOV) vybrať tento rok, no po odstúpení japonského Sappora sa žiaden kandidát oficiálne nenašiel. Minulý týždeň na zasadnutí v Bombaji MOV rozhodol, že organizátorov zimných hier v rokoch 2030 a 2034 vyberie naraz budúci rok v Paríži. Francúzsko a Švédsko hľadajú možnosti privítať hry v roku 2030, podujatie v roku 2034 by sa mohlo konať v Sappore, alebo Salt Lake City.



Švajčiarsko naposledy hostilo olympiádu v roku 1948 v St. Moritzi. Pre hry v roku 2006 kandidoval Sion, no hoci bol hlavným favoritom, delegáti uprednostnili Turín. Hry v roku 2030 by chcelo Švajčiarsko zorganizovať decentralizovane vo všetkých jazykových regiónoch a financovať ich predovšetkým prostredníctvom súkromných zdrojov. Informovala o tom agentúra DPA.