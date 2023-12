Švajčiarsko zvíťazilo nad Nórskom 6:2 v slovenskej B-skupine

MS do 20 rokov



B-skupina (Frölundaborg)



Švajčiarsko - Nórsko 6:2 (1:2, 4:0, 1:0)



Góly:

7. Meier (Gredig, Ustinkov),

26. Braillard (Ustinkov, Reinhard),

31. Taibel (Müller, Terraneo),

32. Dionicio (Taibel, Weber),

39. Schild (Taibel, Müller),

46. Dionicio (Terraneo, Taibel) - 18. Johnsen (Magnussen),

19. Dalen (Bakkevig)





tabuľka B-skupiny:



1. SLOVENSKO 3 3 0 0 0 17:6 9



2. USA 3 2 1 0 0 19:7 8



3. Česko 3 1 0 1 1 13:11 4



4. Švajčiarsko 3 1 0 0 2 9:16 3



5. Nórsko 4 0 0 0 4 8:26 0

Göteborg 30. decembra (TASR) - Hokejisti Švajčiarska zvíťazili nad Nórskom 6:2 v zápase základnej B-skupiny na MS hráčov do 20 rokov. Vďaka triumfu v priamom súboji o priebežnú 4. priečku si vybojovali postup do vyraďovacej fázy. Nóri skončia v základnej skupine na poslednom piatom mieste a čaká ich baráž o udržanie v elitnej kategórii. O víťazovi B-skupiny sa rozhodne v nedeľňajšom zápase (od 12.00 SEČ) medzi Slovenskom a USA.Švajčiari išli do vedenia v 7. minúte gólom Meiera, no Nórom vyšiel záver prvej časti, v ktorej otočili skóre presnými zásahmi Johnsena v presilovke a Dalena. Švajčiari však v druhej časti využili dve presilovky, celkovo ju vyhrali 4:0 a odskočili súperovi na rozdiel troch gólov - 5:2.