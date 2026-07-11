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Švajčiarsky brankár Berra ukončil reprezentačnú kariéru

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Švajčiarsky brankár Reto Berra. Foto: TASR/AP

Majstrovstvá sveta na mojej domácej pôde boli pre mňa dokonalým zavŕšením tejto úžasnej etapy, napísal Berra na svojej sociálnej sieti.

Autor TASR
Zürich 11. júla (TASR) - Brankár švajčiarskej hokejovej reprezentácie Reto Berra oznámil svoj odchod z národného tímu. Tridsaťdeväťročný brankár získal so Švajčiarmi štyrikrát striebro na majstrovstvách sveta (2013, 2018, 2024, 2026). Štartoval aj na troch olympijských hrách.

Na uplynulom domácom šampionáte Švajčiarsko prehralo vo finále s Fínskom 0:1 po predĺžení. „Majstrovstvá sveta na mojej domácej pôde boli pre mňa dokonalým zavŕšením tejto úžasnej etapy. Možnosť vystúpiť pred fanúšikmi, vidieť švajčiarsku vlajku a počuť štátnu hymnu – na to nikdy nezabudnem. Ďakujem všetkým fanúšikom, ktorí nás sprevádzali a podporovali počas celého tohto roka. Ďakujem všetkým trénerom, mentorom a spoluhráčom, všetky tie úžasné chvíle s vami mi navždy zostanú v pamäti. Teraz je čas, aby som počúval svoje telo. Zároveň je čas dať priestor mladým brankárom, dať im príležitosť napísať si vlastnú históriu s národným tímom. Z celého srdca im prajem rovnaké emócie, aké som zažil ja,“ napísal Berra na svojej sociálnej sieti.
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