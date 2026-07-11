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Švajčiarsky brankár Berra ukončil reprezentačnú kariéru
Majstrovstvá sveta na mojej domácej pôde boli pre mňa dokonalým zavŕšením tejto úžasnej etapy, napísal Berra na svojej sociálnej sieti.
Autor TASR
Zürich 11. júla (TASR) - Brankár švajčiarskej hokejovej reprezentácie Reto Berra oznámil svoj odchod z národného tímu. Tridsaťdeväťročný brankár získal so Švajčiarmi štyrikrát striebro na majstrovstvách sveta (2013, 2018, 2024, 2026). Štartoval aj na troch olympijských hrách.
Na uplynulom domácom šampionáte Švajčiarsko prehralo vo finále s Fínskom 0:1 po predĺžení. „Majstrovstvá sveta na mojej domácej pôde boli pre mňa dokonalým zavŕšením tejto úžasnej etapy. Možnosť vystúpiť pred fanúšikmi, vidieť švajčiarsku vlajku a počuť štátnu hymnu – na to nikdy nezabudnem. Ďakujem všetkým fanúšikom, ktorí nás sprevádzali a podporovali počas celého tohto roka. Ďakujem všetkým trénerom, mentorom a spoluhráčom, všetky tie úžasné chvíle s vami mi navždy zostanú v pamäti. Teraz je čas, aby som počúval svoje telo. Zároveň je čas dať priestor mladým brankárom, dať im príležitosť napísať si vlastnú históriu s národným tímom. Z celého srdca im prajem rovnaké emócie, aké som zažil ja,“ napísal Berra na svojej sociálnej sieti.
Na uplynulom domácom šampionáte Švajčiarsko prehralo vo finále s Fínskom 0:1 po predĺžení. „Majstrovstvá sveta na mojej domácej pôde boli pre mňa dokonalým zavŕšením tejto úžasnej etapy. Možnosť vystúpiť pred fanúšikmi, vidieť švajčiarsku vlajku a počuť štátnu hymnu – na to nikdy nezabudnem. Ďakujem všetkým fanúšikom, ktorí nás sprevádzali a podporovali počas celého tohto roka. Ďakujem všetkým trénerom, mentorom a spoluhráčom, všetky tie úžasné chvíle s vami mi navždy zostanú v pamäti. Teraz je čas, aby som počúval svoje telo. Zároveň je čas dať priestor mladým brankárom, dať im príležitosť napísať si vlastnú históriu s národným tímom. Z celého srdca im prajem rovnaké emócie, aké som zažil ja,“ napísal Berra na svojej sociálnej sieti.