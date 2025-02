výsledky slalomu mužov na MS v Saalbachu:



1. Loic Meillard (Švaj.) 1:54,02 min., 2. Atle Lie McGrath (Nór.) +0,26 s, 3. Linus Strasser (Nem.) +0,52, 4. Manuel Feller (Rak.) +0,79, 5. Timon Haugan (Nór.) +0,89, 6. David Ryding (V.Brit.) +1,51, 7. Steven Amiez (Fr.) +1,56, 8. Dominik Raschner (Rak.) +1,61, 9. Tanguy Nef (Švaj.) +1,69, 10. Samuel Kolega (Chor.) +1,82, ..., 33. Adam NOVÁČEK (SR) +9,52







Konečná medailová bilancia krajín na MS 2025 (po 11 súťažiach):



zlato striebro bronz celkovo



1. Švajčiarsko 5 5 3 13



2. Rakúsko 2 3 2 7



3. Taliansko 2 1 0 3



4. USA 2 0 2 4



5. Nórsko 0 1 2 3



6. Nový Zéland 0 1 0 1



7. Nemecko 0 0 1 1



Francúzsko 0 0 1 1



Česko 0 0 1 1

Saalbach 16. februára (TASR) - Švajčiarsky lyžiar Loic Meillard sa stal majstrom sveta v slalome. V záverečnej súťaži šampionátu v rakúskom Saalbachu zvíťazil s náskokom 26 stotín pred Nórom Atlem Liem McGrathom a získal druhé zlato na MS 2025 po triumfe v tímovej kombinácii spoločne s Franjom Von Allmenom. Bronz vybojoval Nemec Linus Strasser (+0,52). Francúz Clément Noel, ktorý viedol po 1. kole, v tom druhom vypadol. Jediný slovenský zástupca Adam Nováček obsadil konečné 33. miesto s mankom 9,52 sekundy.Meillard získal titul v slalome ako prvý Švajčiar od roku 1950, keď v tejto disciplíne triumfoval Georges Schneider. V Saalbachu ukoristil tretiu medailu, odniesol si aj bronz z obrovského slalomu. "Je to šialené. Včera triumfovala Camille (Rastová), dnes ja. Viem, že slalom môže byť náročný, je to neuveriteľné. Som jednoducho šťastný, je ťažké opísať to slovami. Bol to bláznivý týždeň. V cieli som bol nervózny, nevedel som, na čo to bude stačiť. Je z toho napokon zlato, perfektné," citovala víťaza agentúra AFP. Aj jeho zásluhou sa Švajčiari stali najúspešnejšou krajinou na MS 2025, získali dokopy 13 medailí (5-5-3). Meillard má v zbierke celkovo už šesť cenných kovov zo svetových šampionátov (2-1-3). Vo Svetovom pohári doteraz vybojoval štyri prvenstvá, v prebiehajúcej sezóne však boli jeho doteraz najlepšími umiesteniami tri druhé miesta.Po 1. kole viedol Noel, ktorý odštartoval s jednotkou a jeho čas (59,23 s) nikto neprekonal. Olympijský šampión z Pekingu 2022 a víťaz štyroch tohtosezónnych slalomov vo Svetovom pohári predviedol plynulú jazdu, šiel čisté oblúky a vyhol sa chybám. Priblížiť sa mu dokázal len Meillard, ktorý strácal 19 stotín a nebyť chýb v strmine mohol ísť aj do čela. Za nimi nasledovali už s výraznejšími odstupmi Nóri McGrath (+0,64) a Timon Haugan (+0,70). Obhajcovi titulu spred dvoch rokov a lídrovi klasifikácie slalomu vo SP Henrikovi Kristoffersenovi nevyhovoval tento typ snehu, ani trať so zatvorenými bránami a zaostal až o 1,59 sekundy. Z domácich Rakúšanov bol najlepší Manuel Feller na šiestej priečke (+1,28).Kristoffersenovi preteky napokon vôbec nevyšli, z priebežnej 11. pozície klesol v 2. kole až na konečné 13. miesto, na ktorom skončil spoločne s Nórom jazdiacim v brazílskych farbách Lucasom Pinheirom Braathenom. Výrazný posun sa podaril Daveovi Rydingovi, britský veterán zašiel vynikajúco najmä hornú časť svahu a vydarenou jazdou poskočil z 13. miesta po 1. kole na šiestu. Prekonal ho až Feller, ktorý sa po riskantnej jazde dostal do vedenia. Na čele ho potom vystriedali Strasser a McGrath, ktorých jazdy mali nakoniec medailový lesk. Meillard zvládol svoju úlohu s veľkou rozvahou, v cieli mal náskok 26 stotín na Nóra a hodil rukavicu Noelovi. Francúz tlak neustál, od štartovej búdky mierne strácal a po treťom medzičase chytil špicara, ktorý ukončil jeho sen o zlate.Nováček zašiel v prvom kole 45. čas (+5,92), v tom druhom tak štartoval po odjazdení najlepšej tridsiatky. Devätnásťročný slovenský reprezentant v druhom kole svoje umiestenie ešte vylepšil a skončil napokon na 33. priečke." povedal Nováček pre JOJ Šport.