Švajčiarsky lyžiar Tumler zvíťazil v obráku, Odermatt opäť vypadol

výsledky obrovského slalomu SP mužov v Beaver Creeku:



1. Thomas Tumler (Švaj.) 2:27,60 min,

2. Lucas Pinheiro Braathen (Braz.) +0,12 s,

3. Žan Kranjec (Slov.) +0,58,

4. Atle Lie McGrath +0,71,

5. Henrik Kristoffersen +1,05 (obaja Nór.),

6. Filip Zubčič (Chor.) +1,25,

7. River Radamus (USA) +1,69,

8. Luca De Aliprandini (Tal.) +1,72,

9. Alexander Steen Olsen (Nór.) +1,85,

10. Stefan Brennsteiner (Rak.) +1,87



celkové poradie SP (po 6 z 38 súťaží):

1. Kristoffersen 245,

2. Clement Noel 200,

3. McGrath 192,

4. Marco Odermatt (Švaj.) 180,

5. Braathen 180,

6. Steen Olsen 177



poradie v obrovskom slalome (2 z 9):

1. Braathen 130 b,

2. Steen Olsen 129,

3. Kristoffersen 125,

4. Tumler 118,

5. McGrath 110,

6. Kranjec 100

Beaver Creek 8. decembra (TASR) - Švajčiarsky lyžiar Thomas Tumler vyhral nedeľný obrovský slalom Svetového pohára v americkom stredisku Beaver Creek. Druhý bol so stratou 12 stotín Nór Lucas Pinheiro Braathen, ktorý jazdí po tohtoročnom návrate pod brazílskou vlajkou a pódium doplnil Slovinec Žan Kranjec (+0,58). Vedúcim mužom celkového poradia je naďalej Nór Henrik Kristoffersen, ktorý obsadil 5. miesto.Tridsaťpäťročný Tumler dosiahol prvý triumf v kariére, jeho doterajším maximom bolo druhé miesto. To dosiahol naposledy vo februári 2020 vo francúzskom Chamonix. Braathen získal historicky prvé pódium pre Brazíliu, dostal sa do čela hodnotenia disciplíny a v najlepšej trojke bol premiérovo od marca 2023. Časom 1:10,41 bol zároveň najrýchlejší v druhej jazde. Veľkým prekvapením bolo vypadnutie úradujúceho držiteľa veľkého krištáľového glóbusu i malého za "obrák" Marca Odermatta. Švajčiar nedokončil ani úvodné preteky v Söldene a v disciplíne má tak na konte nulu.Tumler mal na štarte druhého kola náskok 1,07 sekundy pred Braathenom. Vo svojej jazde neriskoval a nakoniec to stačilo na premiérový triumf. Dvadsaťštyriročný Braathen zvolil agresívnu jazdu a dosiahol najlepší výsledok od návratu. "," povedal Tumler, ktorý získal premiérové pódium práve v Beaver Creeku, pre FIS. V stredisku sa konal v piatok zjazd a v sobotu super-G, pričom každé preteky vyhral švajčiarsky lyžiar. Najprv Justin Murisier, o deň neskôr Odermatt a v nedeľu Tumler.V prvom kole štartovali aj Slováci Adam a Andreas Žampovci, no ani jeden nepostúpil do druhého kola. Najbližšie sa lyžiari predstavia vo francúzskom Val d'Isere, kde ich čaká v sobotu obrovský a v nedeľu klasický slalom.