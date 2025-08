Švajčiarsky reprezentant Sohm prestúpil za 15 miliónov do Fiorentiny

Florencia 5. augusta (TASR) - Švajčiarsky futbalový reprezentant Simon Sohm sa prestúpil sa v rámci talianskej ligy sťahuje z Parmy do Fiorentiny. Nový zamestnávateľ zaplatil za defenzívneho stredopoliara 15 miliónov eur, ďalší milión môže pribudnúť v bonusoch.



Dvadsaťštyriročný Sohm prišiel do Parmy v roku 2020 z FC Zürich. Klubu pomohol k postupu do najvyššej súťaže, v minulom ročníku Serie A zaznamenal štyri góly v 37 stretnutiach. „Teraz mám pred sebou ďalšiu výzvu, s Fiorentinou sa chcem dostať do Ligy majstrov,“ vyhlásil pre talianske médiá.