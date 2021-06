Svanberg a Kulusevski napokon zostávajú vo švédskom kádri

Sevilla 14. júna (TASR) - Švédski futbalisti Mattias Svanberg a Dejan Kulusevski, ktorí mali pred ME 2020 pozitívny test na koronavírus, napokon zostanú v reprezentačnom tíme. Podľa denníka Aftonbladet vedenie národného mužstva neurobí žiadne zmeny v kádri. Záložný tím so šiestimi náhradníkmi, ktorí trénovali v uzavretej bubline v Göteborgu, rozpustia a hráčov pošlú domov.



"Mattias a Dejan sa pripoja k tímu hneď, ako bude potvrdené, že nemajú infekciu. Sme radi, že sú na tom zdravotne dobre a že sa môžu vrátiť do mužstva. Naši lekári boli s nimi neustále v telefonickom kontakte, bude určite zábava, keď sa nimi budeme môcť opäť stretnúť," uviedol tréner "troch koruniek" Janne Andersson v oficiálnom tímovom vyhlásení.



Svanberg a Kulusevski mali pred týždňom pozitívne testy na koronavírus. Svanberg mal vynechať nielen úvodný duel v E-skupine so Španielskom (v pondelok 14. júna v Seville), ale aj nasledujúci súboj so Slovenskom (v piatok 18. júna v Petrohrade). Podľa denníka Aftonbladet sa vedenie tímu chystalo urobiť zmenu v kádri, aj vzhľadom na zdravotný stav hráčov však od nej ustúpilo.