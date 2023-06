Švec sa vrátil do Zlatých Moraviec: Sú tu ľudia, ktorí ma poznajú

Zlaté Moravce 20. júna (TASR) - Staronovou posilou futbalového klubu FC ViOn Zlaté Moravce sa stal Jakub Švec. Dvadsaťdvaročný útočník prišiel do materského klubu na ročné hosťovanie z Českých Budějovíc.



"Rokovania boli rýchle. Vítame možnosť návratu Kuba. Tu vyrástol, domáce prostredie mu pasuje. Veríme, že si pomôžeme navzájom. Je to stále mladý futbalista, na druhej strane má už dosť skúseností. Je rodák z regiónu, o to viac sa jeho príchodu tešíme. Prichádza na ročné hosťovanie s opciou na prestup z Českých Budějovíc," povedal generálny manažér klubu Marek Ondrejka.



Švec v uplynulom ročníku hosťoval v MFK Skalica a v desiatich dueloch Fortuna ligy strelil jeden gól. "Za tri roky sa tu vymenilo veľa hráčov a trénerov, stále je to však rodinné zázemie. Sú tu stále ľudia, ktorí ma poznajú a kvôli ktorým som sem prišiel. Chcem splatiť dôveru, ktorú do mňa vkladajú," povedal Švec.