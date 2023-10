Svečnikov musí oddialiť návrat po operácii, vynechá úvod sezóny

Raleigh 11. októbra (TASR) - Hokejistom Caroliny Hurricanes bude v úvode sezóny NHL chýbať útočná opora Andrej Svečnikov. Ruský krídelník sa stále plne nezotavil po operácii kolena, vynechá prvý zápas v noci na štvrtok proti Ottawe a pravdepodobne aj ďalšie stretnutia.



"Dúfali sme, že bude na úvodný duel pripravený. Vyzeralo to nádejne, je to však niečo, čo nechceme uponáhľať. Blíži sa k návratu, ale ešte nie je úplne fit," povedal podľa Hockey News tréner "hurikánov" Rod Brind'Amour.



Dvadsaťtriročný krídelník si v marci poškodil krížny väz v kolene a absolvoval operáciu. V minulej sezóne stihol odohrať za Carolinu 64 stretnutí, v ktorých strelil 23 gólov a pridal 32 asistencií. Pred novou sezónou nenastúpil ani v jednom prípravnom zápase. Okrem absencie v úvodnom ligovom súboji zrejme neodletí s mužstvom ani na následný šesťzápasový trip na klziskách súperov. "Cítim sa celkom dobre, no dlhší čas som nehral a ešte nie som úplne pripravený na návrat," uviedol Svečnikov.