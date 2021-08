Svečnikov podpísal s Carolinou osemročný kontrakt

Raleigh 26. augusta (TASR) - Ruský hokejový útočník Andrej Svečnikov podpísal s klubom Carolina Hurricanes nový osemročný kontrakt. Vynesie mu celkovo 62 miliónov dolárov, pričom každoročne zaťaží platový strop "hurikánov" sumou 7,75 milióna.



"Andrej je jeden zo základných kameňov tejto organizácie a sme veľmi radi, že sme si ho zaviazali dlhodobým kontraktom. Je to jedna z vychádzajúcich hviezd a bude hrať kľúčovú úlohu v našej snahe získať v tomto desaťročí Stanleyho pohár," povedal pre klubovú stránku prezident a generálny manažér Caroliny Hurricanes Don Wadell.



Svečnikov je súčasť organizácie Hurricanes od draftu 2018, keď ho klub získal z 2. miesta. Počas troch sezón odohral celkovo 231 zápasov, v ktorých získal 160 kanadských bodov. V základnej časti ročníku 2020/2021 nastúpil do 55 zápasov, v ktorých získal 42 bodov za 15 gólov a 27 asistencií. V play off mal v 11 zápasoch bilanciu dva góly a šesť asistencií.