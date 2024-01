Svečnikov vyrovnal šiestym viacbodovým zápasom v sérii rekord Caroliny

New York 6. januára (TASR) - Ruský hokejista Andrej Svečnikov v noci na piatok zaznamenal v zámorskej NHL šiesty viacbodový zápas v sérii. Dvadsaťtriročný útočník Caroliny tak vyrovnal métu organizácie Hurricanes, ktorú v sezóne 1979/80 stanovil ešte pod názvom Hartford Whalers Kanaďan Mike Rogers. Posledným hráčom, ktorý ju vyrovnal bol v ročníku 1988/89 Kevin Dineen.



Emotívny moment prežil ruský obranca Dmitrij Orlov, ktorý odohral za Carolinu prvý duel v kariére na ľade Washingtonu ako súper domácich Capitals. Počas úvodnej tretiny mu jeho bývalý zamestnávateľ, ktorého dres obliekal 11 sezón, prichystal video s najdôležitejšími momentmi jeho pôsobenia v Capital One Arene. Nachádzal sa v ňom prvý gól v profilige, ako aj momentka zo zisku Stanleyho pohára v sezóne 2017/18. Tridsaťdvaročnému bekovi duel vyšiel, zaznamenal v ňom gól a asistenciu a podieľal sa tak na triumfe svojho tímu 6:2.



V rovnakom stretnutí dosiahol významný míľnik obranca Capitals John Carlson, ktorý zaknihoval 500. asistenciu. Pridal sa tak k dvojici Alexander Ovečkin (680), Nicklas Bäckström (762).



Kanadský útočník Mason McTavish strelil svoj 30. gól v 120 zápasoch za Anaheim. Pred dvadsaťročným mladíkom dosiahlo na túto métu skôr iba päť hráčov v histórii organizácie Ducks. Najrýchlejšie sa to podarilo Paulovi Kariyovi za 63 stretnutí, nasledujú Bobby Ryan (81), Dustin Penner (92), Ryan Getzlaf (99) a Trevor Zegras (106).



Útočník Chicaga Jason Dickinson sa stal štvrtým hráčom "čiernych jastrabov" za uplynulých 20 rokov, ktorý skóroval vo svojom 400. zápase v NHL. Za predošlé dve dekády sa to podarilo ešte Čechovi Martinovi Havlátovi (2008), Patrickovi Kaneovi (2013) a Tommymu Wingelsovi (2017).



Slovenský obranca Šimon Nemec sa stal tretím obrancom v histórii klubu New Jersey, ktorý zaznamenal v profilige ako tínedžer aspoň dva viacbodové zápasy. Pridal sa tak ku klubovej legende Scottovi Niedermayerovi (6) a Joeovi Cirellovi (2).