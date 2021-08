Forsterovú delili na stovke od bronzu tri stotiny

MS do 20 rokov v kenskom Nairobi - finále:



Ženy - 100 m:

1. Tina Claytonová (Jam.) 11,09 s,

2. Beatrice Masilingiová (Nam.) 11,39,

3. Melissa Gutschmidtová (Švajč.) 11,51,

... 6. Viktória FORSTEROVÁ (SR) 11,54

Nairobi 19. augusta (TASR) - Slovenská atlétka Viktória Forsterová obsadila na MS do 20 rokov v kenskom Nairobi vo finále stovky šieste miesto. Rovnako ako v semifinále zabehla čas 11,54 sekundy a vyrovnala tak svoj vlastný slovenský rekord. Od bronzovej medaily ju delili iba tri stotiny sekundy.Zverenka Kataríny Adlerovej bola po Eve Gleskovej-Lehockej (8. vo finále na OH 1972 v Mníchove) len druhá Slovenska vo finále behu na 100 m na globálnom svetovom podujatí v histórii. "" uviedla Adlerová pre portál atletika.sk.Zlato nezískala Namíbijčanka Beatrice Masilingiová (11,39 s), ktorá skončila šiesta vo finále dvojstovky na OH 2020 v Tokiu, ale suverénne Tina Claytonová z Jamajky v osobnom rekorde 11,09 s.Finále sa uskutočnilo o 40 minút neskôr, ako bolo plánované. Pre silný dážď program na štadióne Kasarani prerušili. "" poznamenala Adlerová pre atletika.sk.Andrea Švecová nepostúpila do finále na 400 m prek. V druhom rozbehu jej patrila 7. priečka v čase 1:02,60 min. Celkovo obsadila 17. miesto.