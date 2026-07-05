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Švecová s Kukučkom získali bronz v K1 mix na 5000 m

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Ilustračná snímka Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Celkovo slovenskí vodáci vylovili v Halifaxe päť cenných kovov, z toho tri najjagavejšieho lesku.

Autor TASR
Halifax 5. júla (TASR) - Slovenskí reprezentanti v rýchlostnej kanoistike Romana Švecová s Jurajom Kukučkom získali na MSJ a do 23 rokov v kanadskom Halifaxe bronzovú medailu v disciplíne K1 mix na 5000 m. V nedeľu finišovali v kategórii U23 na treťom mieste so stratou 15,46 s na víťazný dánsky tandem Emily Bonneyová, Valdemar Jörgensen.

Celkovo slovenskí vodáci vylovili v Halifaxe päť cenných kovov, z toho tri najjagavejšieho lesku. Štvorkajak do 23 rokov v zostave Réka Bugárová, Sofia Bergendiová, Bianka Sidová, Hana Gavorová triumfoval v K4 na 500 m a obhájil titul z vlaňajšieho svetového šampionátu v portugalskom stredisku Montemor-o-Velho. Sidová vystúpila na najvyšší stupienok aj v K1 na 500 m. Tretie zlato získal junior Alex Gavlider v K1 na 200 m. V K2 na päťstovke pridal spoločne s Jakubom Bartolčičom striebro.

MSJ a do 23 rokov v rýchlostnej kanoistike v Halifaxe

kategória do 23 rokov - K1 mix na 5000 m:

1. Emily Bonneyová, Valdemar Jörgensen (Dán.) 24:25,30, 2. Ricka Kuinkeová, Hanno Wortman (Nem.) +12,19, 3. Romana ŠVECOVÁ, Juraj KUKUČKA (SR) +15,48
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