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Pondelok 13. júl 2026
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Švecová skončila štvrtá v K1 na 5000 m na podujatí v Montreale

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Ján Krošlák

V nedeľňajšom A-finále prišla do cieľa so stratou 51,12 s na víťaznú Švédku Melinu Anderssonovú.

Autor TASR
Montreal 13. júla (TASR) - Slovenská reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Romana Švecová obsadila 4. miesto v disciplíne K1 na 5000 m na treťom podujatí Svetového pohára v kanadskom Montreale. V nedeľňajšom A-finále prišla do cieľa so stratou 51,12 s na víťaznú Švédku Melinu Anderssonovú. Striebro získala Španielka Estefania Fernandezová (+32,27), bronz si vybojovala Caroline Heuserová z Nemecka (49,90 s).



3. kolo Svetového pohára v rýchlostnej kanoistike v Montreale

ženy - A-finále K1 na 5000 m:

1. Melina Anderssonová (Švéd.) 24:43,29 min., 2. Estefania Fernandezová (Šp.) +32,27 s, 3. Caroline Heuserová (Nem.) +49,90, 4. Romana ŠVECOVÁ (SR) +51,12
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