Sobota 2. máj 2026
Švéd Ahl zamieril po troch rokoch v Trenčíne do Českých Budějovíc

Na snímke zľava Frank Hora (Banská Bystrica), strelec gólu Filip Ahl (HK Dukla Trenčín). Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Autor TASR
Trenčín 1. mája (TASR) - Švédsky hokejový útočník Filip Ahl sa po troch rokoch v HK Dukla Trenčín rozhodol pre zmenu pôsobiska aj ligy. Od nasledujúcej sezóny bude pôsobiť v českej extralige vo farbách Českých Budějovíc. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej stránke.

Ahl odohral v drese Trenčína celkovo 136 zápasov, v ktorých nazbieral 101 kanadských bodov za 42 gólov a 59 asistencií. Trenčiansky klub informoval o jeho odchode už v závere baráže a po stretnutí proti Skalici sa s Ahlom rozlúčilo niekoľko desiatok fanúšikov.
