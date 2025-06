Švéd Fast ukončil kariéru, v tejto sezóne neodohral ani zápas

Raleigh 2. júna (TASR) - Švédsky hokejový útočník Jesper Fast ukončil kariéru. Tridsaťtriročný krídelník Caroliny Hurricanes vynechal po operácii krku celý tento ročník. V NHL predtým odohral 11 sezón - sedem v drese New Yorku Rangers a štyri za Carolinu.



„Hrať v najlepšej lige na svete som nikdy nebral ako samozrejmosť. Som vďačný všetkým spoluhráčom, trénerom, zamestnancom a fanúšikom z New York Rangers a Hurricanes, ktorí mi čas strávený v NHL urobili takým výnimočným. Rovnako aj mojej rodine za všetko, čo urobili, aby mi pomohli dosiahnuť a žiť môj sen. Chcel by som sa tiež poďakovať Nässjö HC a HV71, organizáciám, ktoré zohrali kľúčovú úlohu v mojom vývoji na hráča NHL," citovali Fasta zámorské médiá.



V NHL odohral celkovo 703 stretnutí a pripísal si v nich 248 bodov (91+157). V play off pridal 80 duelov s bilanciou 14+13. Najproduktívnejšia bola pre neho sezóna 2021/2022, keď v drese Canes nazbieral v základnej časti 34 bodov. Zranil sa vlani v apríli v poslednom dueli základnej časti proti Columbusu.