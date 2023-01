Švéd Karlsson natiahol rekordnú šnúru, Connor vyrovnal Hossov zápis

New York 7. januára (TASR) - Švédsky hokejista Erik Karlsson zo San Jose si v nočnom zápase NHL na ľade Anaheimu (4:5 pp) pripísal asistenciu a natiahol svoju bodovú sériu už na 14 duelov, čím zlepšil klubový rekord. Počas úspešnej šnúry získal dokopy 22 kanadských bodov (2+20) a upevnil si pozíciu najproduktívnejšieho obrancu súťaže. Celkovo má ma konte 54 bodov (13+41), čo je najviac u zadáka po prvých 40 stretnutiach základnej časti od sezóny 1990/91. Pred 32 rokmi nazbieral Al MacInnis v drese Calgary Flames v úvodných 40 dueloch sezóny 55 bodov.



Ducks potiahol k víťazstvu dvomi presnými zásahmi a dvomi asistenciami nováčik Mason McTavish. Talentovaný kanadský center sa stal vo veku 19 rokov a 341 dní historicky druhým najmladším hráčom Anaheimu, ktorý v jednom zápase nazbieral štyri body. Mladší bol iba Stanislav Čistov, ktorý 10. októbra 2002 zažil proti St. Louis Blues štvorbodový zápas vo veku 19 rokov a 176 dní.



Kyle Connor rozhodol svojím presným zásahom zo 46. minúty súboj Winnipegu s Tampou Bay (4:2). Dvadsaťšesťročný Američan strelil 41. víťazný gól v profiligovej kariére a stal sa v tomto smerom rekordérom organizácie, keď prekonal zápis Iľju Kovaľčuka. Ruský kanonier nastrieľal ešte v drese Atlanty Thrashers, predchodcu súčasných Jets, 40 víťazných gólov. Connor so spoluhráčom Joshom Morrisseym bodovali v desiatom domácom zápase v rade, čím vyrovnali klubový rekord Blakea Wheelera zo sezóny 2018/2019. Rovnaký kúsok sa podaril aj Marcovi Savardovi (2005/2006) a Slovákovi Mariánovi Hossovi (2006/2007) ešte ako hráčom Atlanty. Domáci útočník Pierre-Luc Dubois odohral jubilejný 400. zápas v NHL. Spoločne s Connorom ťahajú päťzápasovú bodovú sériu (v zápasoch doma aj vonku). Nikita Kučerov, ktorý vsietil prvý gól Tampy, nastúpil na 600. duel v súťaži.



Jubileum slávil aj obranca Nashvillu Mattias Ekholm. Na ľade Washingtonu, kde Predators zvíťazili 3:2, nastúpil na svoj 700. zápas v profiligovej kariére. Vydarený premiérový ročník v drese Calgary prežíva Nazem Kadri, 32-ročný útočník spečatil v noci na sobotu svojím gólom triumf 4:1 nad New Yorkom Islanders. Kadri je od ročníka 1993/94 iba jedným zo štyroch hráčov, ktorý v prvých 40 vystúpeniach vo farbách Flames nazbieral 15 a viac gólov. Napodobnil Eliasa Lindholma (18 gólov v sezóne 2018/19), Michaela Cammalleriho (15, 2008/2009) a Germana Titova (17, 1993/94). Kadri, ktorý prišiel do Calgary v lete po zisku Stanleyho pohára s Coloradom, má po úvodných 40 zápasoch sezóny na konte 30 bodov (15+15).