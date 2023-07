Švéd Klingberg uzavrel ročný kontrakt s Torontom

Toronto 2. júla (TASR) - Švédsky hokejista John Klingberg podpísal ročný kontrakt za 4,15 milióna dolárov s tímom NHL Torontom Maple Leafs. Informovala o tom oficiálna webstránka klubu.



Tridsaťročný obranca pôsobil na začiatku uplynulej sezóny v Anaheime Ducks, odohral zaň 50 zápasov a zaznamenal 24 bodov (8+16). Ducks ho však 3. marca poslali do Minnesoty a za Wild nastúpil v základnej časti na 17 duelov. Pripísal si dva góly a sedem asistencií, v play off pridal štyria stretnutia so štyrmi bodmi (1+3).