Švéd Lundholm sa stal prvým transrodovým zimným olympionikom

Na snímke Elis Lundholm. Foto: TASR/AP

Lundholm nepodstúpil operáciu na zmenu pohlavia.

Autor TASR
Livigno 10. februára (TASR) - Švédsky akrobatický lyžiar Elis Lundholm sa stal prvým transrodovým športovcom, ktorý sa predstavil na ZOH. V utorok štartoval v kvalifikácii disciplíny moguls v Livigne, pričom súťažil medzi ženami.

V prvej kvalifikačnej jazde obsadil Lundholm posledné miesto a v stredu ho čaká druhá. Priamy postup do finále si v úvodnej jazde vybojovalo desať najlepších. Lundholm nepodstúpil operáciu na zmenu pohlavia, pripomenula agentúra DPA.
