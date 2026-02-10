< sekcia Šport
Švéd Lundholm sa stal prvým transrodovým zimným olympionikom
Lundholm nepodstúpil operáciu na zmenu pohlavia.
Autor TASR
Livigno 10. februára (TASR) - Švédsky akrobatický lyžiar Elis Lundholm sa stal prvým transrodovým športovcom, ktorý sa predstavil na ZOH. V utorok štartoval v kvalifikácii disciplíny moguls v Livigne, pričom súťažil medzi ženami.
V prvej kvalifikačnej jazde obsadil Lundholm posledné miesto a v stredu ho čaká druhá. Priamy postup do finále si v úvodnej jazde vybojovalo desať najlepších. Lundholm nepodstúpil operáciu na zmenu pohlavia, pripomenula agentúra DPA.
