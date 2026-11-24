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Švéd Timashov skončil v HK Nitra, zamieril do Švajčiarska
Timashov prišiel do Nitry krátko pred štartom prebiehajúcej sezóny 2026/2027. V slovenskej extralige v nej odohral 20 zápasov, v ktorých nazbieral 18 kanadských bodov za 5 gólov a 13 asistencií.
Autor TASR
Nitra 24. novembra (TASR) - Švédsky hokejový útočník Dmytro Timashov skončil v HK Nitra. V kariére bude pokračovať vo švajčiarskom tíme HC Ajoie, ktorého dres si obliekal už v sezóne 2023/2024. Nitriansky klub o tom informoval na svojej oficiálnej stránke.
Timashov prišiel do Nitry krátko pred štartom prebiehajúcej sezóny 2026/2027. V slovenskej extralige v nej odohral 20 zápasov, v ktorých nazbieral 18 kanadských bodov za 5 gólov a 13 asistencií. Nitriansky dres si obliekol aj v štyroch zápasoch Ligy majstrov, v ktorých mal bilanciu 1+3.
Timashov prišiel do Nitry krátko pred štartom prebiehajúcej sezóny 2026/2027. V slovenskej extralige v nej odohral 20 zápasov, v ktorých nazbieral 18 kanadských bodov za 5 gólov a 13 asistencií. Nitriansky dres si obliekol aj v štyroch zápasoch Ligy majstrov, v ktorých mal bilanciu 1+3.