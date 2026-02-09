< sekcia Šport
Curlingové tímy Švédska a USA postúpili do finále miešaných dvojíc
Cory Thiesseová s Koreyom Dropkinom triumfovali nad Stefaniou Constantiniovou s Amosom Mosaneom vďaka úspešnému ôsmemu endu.
Autor TASR
Miláno 9. februára (TASR) - Curlingové tímy Švédska a USA postúpili do finále miešaných dvojíc na ZOH v Miláne. Švédski súrodenci Isabella a Rasmus Wranaaovci zvíťazili nad Britmi Jennifer Doddsovou a Bruceom Moutaom, ktorí triumfovali v základnej fáze, 9:3 a oplatili im predošlú prehru na podujatí. Američania si poradili s domácimi Talianmi po výsledku 9:8. Cory Thiesseová s Koreyom Dropkinom triumfovali nad Stefaniou Constantiniovou s Amosom Mosaneom vďaka úspešnému ôsmemu endu.
ZOH26 - curling:
miešané dvojice - semifinále
Veľká Británia - Švédsko 3:9, Taliansko - USA 8:9
