Švédi budú hrať o zlato na MS 20, v semifinále zdolali Česko 5:2

MS hráčov do 20 rokov - semifinále:

Švédsko - Česko 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)



Góly: 12. Lindstein (Edstrom), 23. Sandin-Pellikka (Salomonsson), 46. Lekkerimäki (Sandin-Pellikka, Wahlberg), 52. Östlund (Lindstein, Willander), 54. Lekkerimäki (Östlund, Stenberg) - – 7. Melovský (Redlich, Šalé), 28. Cibulka (Bareš, Rymon)

Českí hráči oslavujú úvodný gól v zápase semifinále Švédsko - Česko na MS v hokeji do 20 rokov vo švédskom meste Göteborg 4. januára 2024. Foto: TASR/AP

Göteborg 4. januára (TASR) - Hokejisti domáceho Švédska sa stali prvými finalistami MS hráčov do 20 rokov. Vo štvrtkovom semifinále v Göteborgu zdolali Česko 5:2, keď o svojom triumfe rozhodli tromi gólmi v tretej tretine. Druhý finalista vzíde z druhého semifinále USA - Fínsko (od 19.30 h). Česi, ktorí vlani prehrali až vo finále s Kanadou, tentoraz nastúpia v boji o bronz proti zdolanému tímu z druhého semifinále.Lepší vstup do zápasu mali Česi, ktorí išli do vedenia v 7. minúte gólom Melovského. Švédi vyrovnali o päť minút neskôr, keď strela obrancu Lidsteina prepadla brankárovi Hrabalovi cez lapačku. Švédi si v úvode druhej tretiny vytvorili tlak a Sandin-Pellikka prestrelil Hrabala - 2:1. Až v 26. minúte rozhodcovia prvýkrát vylučovali a Willanderovu hru vysokou hokejkou potrestal Cibulka - 2:2. Aj Švédi skórovali počas svojej prvej presilovky, ku ktorej sa dostali až v 45. minúte. Tretíkrát v zápase ich poslal do vedenia obranca Lekkerimäki, na ktorého o šesť minút nadviazal Östlund, ktorý po výbornej prihrávke Lidsteina ušiel českej defenzíve a z úniku upravil na 4:2. Česi sa v snahe zvrátiť skóre nevyhli chybám a Lekkerimäki v 54. minúte uzavrel na konečných 5:2. Na výsledku už nič nezmenila ani hra českého tímu so šiestimi korčuliarmi. Jedným z čiarových rozhodcov duelu bol Slovák Oto Durmis.