Švédi budú mať k dispozícii proti Slovákom ďalšie dve hviezdy z NHL

Aktualizovaná nominácia Švédska na MS 2025:



Brankári: Jacob Markström (New Jersey Devils/NHL), Samuel Ersson (Philadelphia Flyers/NHL), Arvid Söderblom (Chicago Blackhawks/NHL)



Obrancovia: Rasmus Andersson (Calgary Flames/NHL), Adam Larsson (Seattle Kraken/NHL), Jonas Brodin (Minnesota Wild/NHL), Gabriel Carlsson (EV Zug/Švaj.), Marcus Pettersson (Vancouver Canucks/NHL), Simon Edvinsson (Detroit Red Wings/NHL)



Útočníci: Filip Forsberg (Nashville Predators/NHL), Alexander Wennberg (San Jose Sharks/NHL), Mikael Backlund (Calgary Flames/NHL), Max Friberg (Frölunda HC), Christoffer Ehn (Linköpings HC), Lucas Raymond (Detroit Red Wings/NHL), Anton Bengtsson (Rögle BK), Elias Lindholm (Boston Bruins/NHL), Isac Lundeström, Leo Carlsson (obaja Anaheim Ducks/NHL), William Eklund (San Jose Sharks/NHL), Jesper Frödén (ZSC Lions/Švaj.), Marcus Johansson (Minnesota Wild/NHL), Mika Zibanejad (New York Rangers/NHL)

Štokholm 5. mája (TASR) - Švédsku hokejovú reprezentáciu posilnia na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta aj obranca Jonas Brodin a útočník Marcus Johansson. K tímu sa pripojili po tom, ako ich Minnesota Wild vypadla v 1. kole play off NHL. Švédi odštartujú svoje účinkovanie v základnej A-skupine MS na domácom ľade v Štokholme piatkovým duelom so slovenskými reprezentantmi (20.20 h).Tréner „“ Sam Hallam oznámil v pondelok nomináciu na domáce MS, v ktorej figurovali už aj dvaja hráči z Minnesoty. „,“ uviedol Hallam pre Aftonbladet.Švédsky káder je prešpikovaný hráčmi z NHL. Je v ňom 18 mien zo zámorskej profiligy, aj niekoľko mimoriadne zvučných ako Filip Forsberg (Nashville), Mika Zibanejad (NY Rangers) či Lucas Raymond (Detroit). Severania sú odhodlaní urobiť všetko pre to, aby v domácom prostredí ukončili čakanie na zlato, ktoré trvá od roku 2018. Na súpiske zostávajú ešte dve miesta voľné, pričom minimálne jedno zaplní obranca. Podľa švédskych médií je stále v hre účasť zadákov Rasmusa Dahlina (Buffalo), Filipa Broberga (St. Louis) a útočníkov Jespera Bratta (New Jersey) a Gabriela Landeskoga (Colorado).Švédi sa v štokholmskej A-skupine stretnú okrem Slovákov aj s Rakúskom, Fínskom, Lotyšskom, Slovinskom, Francúzskom a Kanadou.