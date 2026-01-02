< sekcia Šport
Švédi majú v konečnej nominácii na ZOH výhradne hráčov z NHL
V Taliansku sa Švédi pokúsia o zisk svojej prvej olympijskej medaily od hier 2006 v Turíne, kde vybojovali zlato. Na najvyšší stupienok na ZOH sa predtým postavili aj v Lillehammeri 1994.
Autor TASR
Štokholm 2. januára (TASR) - V nominácii hokejistov Švédska na februárové ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo figurujú výhradne hráči z NHL. V 25-člennom kádri má najvýraznejšie, až štvornásobné zastúpenie Minnesota Wild. Švédi budú jedným zo súperov Slovenska v základnej B-skupine spolu s Fínskom a domácim Talianskom.
Vo výbere nechýbajú najväčšie hviezdy "troch koruniek", prvú šesticu hráčov oznámilo vedenie reprezentácie už v lete - boli nimi William Nylander z Toronta Maple Leafs, Adrian Kempe z Los Angeles Kings, Victor Hedman z Tampy Bay lightning, Lucas Raymond z Detroitu Red Wings, Rasmus Dahlin z Buffala Sabres a Gabriel Landeskog z Colorada Avalanche.
Z kádra na vlaňajšom prestížnom turnaji 4 Nations Face-Off sa do nominácie nedostali útočníci Viktor Arvidsson (Boston Bruins), Gustav Nyquist (Winnipeg Jets), Mattias Ekholm (Edmonton Oilers) a brankár Linus Ullmark (Ottawa Senators).
V Taliansku sa Švédi pokúsia o zisk svojej prvej olympijskej medaily od hier 2006 v Turíne, kde vybojovali zlato. Na najvyšší stupienok na ZOH sa predtým postavili aj v Lillehammeri 1994.
Vo výbere nechýbajú najväčšie hviezdy "troch koruniek", prvú šesticu hráčov oznámilo vedenie reprezentácie už v lete - boli nimi William Nylander z Toronta Maple Leafs, Adrian Kempe z Los Angeles Kings, Victor Hedman z Tampy Bay lightning, Lucas Raymond z Detroitu Red Wings, Rasmus Dahlin z Buffala Sabres a Gabriel Landeskog z Colorada Avalanche.
Z kádra na vlaňajšom prestížnom turnaji 4 Nations Face-Off sa do nominácie nedostali útočníci Viktor Arvidsson (Boston Bruins), Gustav Nyquist (Winnipeg Jets), Mattias Ekholm (Edmonton Oilers) a brankár Linus Ullmark (Ottawa Senators).
V Taliansku sa Švédi pokúsia o zisk svojej prvej olympijskej medaily od hier 2006 v Turíne, kde vybojovali zlato. Na najvyšší stupienok na ZOH sa predtým postavili aj v Lillehammeri 1994.
Nominácia hokejovej reprezentácie Švédska na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo:
Brankári: Filip Gustavsson (Minnesota Wild), Jacob Markström (New Jersey Devils), Jesper Wallstedt (Minnesota Wild)
Obrancovia: Rasmus Andersson (Calgary Flames), Philip Broberg (St. Louis Blues), Jonas Brodin (Minnesota Wild), Rasmus Dahlin (Buffalo Sabres), Oliver Ekman-Larsson (Toronto Maple Leafs), Gustav Forsling (Florida Panthers), Victor Hedman (Tampa Bay Lightning), Erik Karlsson (Pittsburgh Penguins)
Útočníci: Jesper Bratt (New Jersey Devils), Leo Carlsson (Anaheim Ducks), Joel Eriksson Ek (Minnesota Wild), Filip Forsberg (Nashville Predators), Pontus Holmberg (Tampa Bay Lightning), Adrian Kempe (Los Angeles Kings), Gabriel Landeskog (Colorado Avalanche), Elias Lindholm (Boston Bruins), William Nylander (Toronto Maple Leafs), Elias Pettersson (Vancouver Canucks), Rickard Rakell (Pittsburgh Penguins), Lucas Raymond (Detroit Red Wings), Alexander Wennberg (San Jose Sharks), Mika Zibanejad (New York Rangers)
Brankári: Filip Gustavsson (Minnesota Wild), Jacob Markström (New Jersey Devils), Jesper Wallstedt (Minnesota Wild)
Obrancovia: Rasmus Andersson (Calgary Flames), Philip Broberg (St. Louis Blues), Jonas Brodin (Minnesota Wild), Rasmus Dahlin (Buffalo Sabres), Oliver Ekman-Larsson (Toronto Maple Leafs), Gustav Forsling (Florida Panthers), Victor Hedman (Tampa Bay Lightning), Erik Karlsson (Pittsburgh Penguins)
Útočníci: Jesper Bratt (New Jersey Devils), Leo Carlsson (Anaheim Ducks), Joel Eriksson Ek (Minnesota Wild), Filip Forsberg (Nashville Predators), Pontus Holmberg (Tampa Bay Lightning), Adrian Kempe (Los Angeles Kings), Gabriel Landeskog (Colorado Avalanche), Elias Lindholm (Boston Bruins), William Nylander (Toronto Maple Leafs), Elias Pettersson (Vancouver Canucks), Rickard Rakell (Pittsburgh Penguins), Lucas Raymond (Detroit Red Wings), Alexander Wennberg (San Jose Sharks), Mika Zibanejad (New York Rangers)