Švédi na MS zdolali aj Francúzov

Švédsko – Francúzsko 4:0 (4:0, 0:0, 0:0)



Góly: 2. P. Lindholm (Tömmernes, Petersson), 10. Zetterlund (Pudas, Tömmernes), 17. Berggren (Carlsson, Tömmernes), 20. Zetterlund (Lindberg, Raymond). Rozhodovali: Ansons (Lot.), Fernandez (USA) – Mackey (Kan.), Zunde (Lot.), vylúčení: 3:3 na 2 min, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 8454 divákov.



Švédsko: Johansson – Liljegren, Sandin, A. Lindholm, Tömmernes, Bengtsson, Nemeth, Pudas – Raymond, Carlsson, Berggren – Petersson, P. Lindholm, Grundström – Zetterlund, Lindberg, Everberg – Silfverberg, De La Rose, Sörensen – Nylander



Francúzsko: Junca (21. Papillon) – Gallet, Boscq, Llorca, Chakiachvili, Onno, Crinon, Thiry – Texier, Boudon, T. Bozon – Rech, Addamo, Leclerc – Bertrand, Claireaux, Fabre – Farnier, Valier, K. Bozon

1. USA 5 5 0 0 0 21:5 15*



2. Švédsko 5 4 1 0 0 19:2 14*



3. Fínsko 6 4 0 1 1 21:14 13*



4. Dánsko 5 2 1 0 2 17:15 8



-----------------------------------



5. Nemecko 5 2 0 0 3 15:14 6



6. Francúzsko 5 0 1 2 2 10:17 4



7. Maďarsko 5 0 1 0 4 7:26 2



-----------------------------------



8. Rakúsko 6 0 0 1 5 7:24 1

Tampere 20. mája (TASR) - Hokejisti Švédska triumfovali aj vo svojom piatom zápase v A-skupine MS v Tampere. V sobotňajšom stretnutí zdolali Francúzsko 4:0 a zaistili si postup do štvrťfinále. Severania dominovali počas celého duelu a o výsledku rozhodli už v prvej tretine, keď zaznamenali všetky góly.Švédi zatiaľ na turnaji stratili len bod a patrí im 2. priečka v skupine. Po dni voľna sa stretnú v pondelok od 15.20 SELČ s Dánskom. Francúzi získali štyri body a už v nedeľu nastúpia proti USA od 19.20 h.P. Lindholm v druhej minúte otvoril skóre duelu, keď tečoval Tömmernesovu strelu. V polovici prvej tretiny Pudas našiel Zeterlunda, ktorý bekhendom prekonal Junca - 2:0. Brankár Johansson potom podržal svoj tím dôležitým zákrokom, keď na neho išli dvaja Francúzi. Švédi v závere prvej časti využili dve presilové hry. Berggrenovu prihrávku si Thiry nešťastne tečoval do vlastnej siete a Zetterlund potom pridal svoj druhý gól v stretnutí. Po prvej prestávke Papillon nahradil Juncu v bráne Francúzov. Severania pokračovali v aktívnej hre aj v prostrednej časti, no svoje príležitosti nevyužili. De La Rose mohol v 48. minúte počas oslabenia ešte zvýšiť na 5:0, ale Papillon jeho pokus zneškodnil.*-istá účasť vo štvrťfinále