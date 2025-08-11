< sekcia Šport
Švédi odštartovali turnaj „desiatkou“ do bránky Nemecka
Slovenských reprezentantov čakal od 19.00 h zápas proti USA.
Autor TASR,aktualizované
Trenčín/Brno 11. augusta (TASR) - Hokejisti Kanady zvíťazili nad Fínskom 5:3 v úvodný deň prestížneho turnaja hráčov do 18 rokov Hlinka Gretzky Cup. Úspešne tak v Brne vstúpili do turnaja, v ktorom triumfovali v uplynulých troch ročníkoch.
Reprezentanti Švédska deklasovali Nemecko 10:0 v trenčianskej B-skupine, v ktorej sa predstavia aj slovenskí mladíci. Tých čakal od 19.00 h zápas proti USA. Do semifinále postúpia prvé dva tímy z každej skupiny.
Hlinka Gretzky Cup
A-skupina /Brno/:
Kanada - Fínsko 5:3 (2:2, 1:0, 2:1)
Góly: 1. Edwards, 9. Verhoeff, 40. Lin, 49. Zhilkin, 60. Belchetz - 15. Hemming, 20. Laitinen, 57. Vanhatalo
B-skupina /Trenčín/:
Nemecko - Švédsko 0:10 (0:4, 0:1, 0:5)
Góly: 9. Isaksson, 10. O. Karlsson, 15. a 57. Kim, 16. Nordmark, 31. a 48. Holmertz, 42. Hermansson, 46. Bartholdsson, 59. Josbrant
