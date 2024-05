Švédi oslavujú bronz: V súboji o tretie miesto zdolali Kanadu 4:2

o bronz:



Švédsko - Kanada 4:2 (1:0, 0:1, 3:1)



Góly: 13. Grundström (L. Johansson, Dahlin), 50. Karlsson (Burakovsky, M. Johansson), 54. Grundström, 60. M. Johansson (Brodin, Lundeström) - 23. Cozens (Oleksiak, Mangiapane), 45. Dubois (Hagel, Tavares). Rozhodcovia: Kaukokari (Fín.), MacFarlane (USA) – Hynek, Ondráček (obaja ČR), vylúčení: 1:2 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 14.929 divákov.



Švédsko: Gustavsson - Heed, Hedman, Karlsson, Pettersson, Dahlin, Brodin, Bengtsson - Kempe, Eriksson Ek, M. Johansson - Burakovsky, Homberg, Raymond - Zetterlund, Lundeström, Olofsson - Froden, L. Johansson, Grundström -



Kanada: Binnington - Parayko, Power, Oleksiak, Byram, Severson, Zellweger - Mercer, McBain, Tanev - Mangiapane, Cozens, Bunting - Guenther, Paul, McCann - Dubois, Tavares, Bedard - Hagel, Greig

Praha 26. mája (TASR) - Hokejisti Švédska si vybojovali bronzové medaily na 87. MS v Česku. V nedeľňajšom súboji o 3. miesto zvíťazili nad Kanadou 4:2. Je to pre nich historicky 48. medaila z MS a 18. bronzová. V súboji o zlato sa dnes od 20.20 h stretnú domáci Česi so Švajčiarskom.Hrdinom Švédov sa stal útočník Carl Grundström, ktorý strelil dva góly vrátane víťazného, pričom pred zápasom mal v štatistikách MS iba jeden kanadský bod. Kanaďania, ktorí v Česku obhajovali titul majstrov sveta, skončili bez medaily prvýkrát od roku 2018. Naďalej sú však na čele poradia najúspešnejších krajín s bilanciou 28-16-9.Úvod zápasu priniesol najmä taktickú bitku a čakanie na chybu súpera. Hralo sa vo vysokom nasadení, no diváci nevideli veľa vyložených gólových príležitostí. V 11. minúte trafil švédsky obranca Hedman do žŕdky, no o dve minúty už severania išli do vedenia, keď Grundström v predbránkovom priestore využil slabý dôraz defenzívy súpera - 1:0. V 23. minúte si Cozens 9. gólom upevnil pozíciu najlepšieho strelca MS, keď strelou do protipohybu brankára Gustavssona vyrovnal na 1:1. Aj druhá tretina priniesla vyrovnaný hokej a pribudlo aj zaujímavých situácií. V 45. minúte Dubois naklonil skóre na stranu Kanaďanov (1:2), keď zakončil prečíslenie po prihrávke Hagela. Švédov to však nepoložilo a v 50. minúte vyrovnali, keď kapitán Karlsson strelou medzi betóny prekonal Binningtona - 2:2. Dôležitý moment priniesla 54. minúta, v ktorej Grundström strelou z väčšej vzdialenosti prekvapil kanadského brankára - 3:2. Kanaďania sa pokúsili vyrovnať počas hry bez brankára, no Marcus Johansson päť sekúnd pred treťou sirénou spečatil víťazstvo Švédska - 4:2.