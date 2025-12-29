< sekcia Šport
Švédi otočili v 3. tretine duel so Švajčiarmi, zvíťazili 4:2
Švajčiari figurujú bez bodu na štvrtej priečke o skóre pred Nemeckom.
Autor TASR
St. Paul 28. decembra (TASR) - Švédski hokejisti zvíťazili aj vo svojom druhom zápase v A-skupine MS hráčov do 20 rokov. Po úvodnom triumfe 3:2 nad Slovenskom vyhrali v nedeľu v St. Paul nad Švajčiarmi 4:2. Favorit sa na víťazstvo nadrel, po dvoch tretinách prehrával 1:2, ale tromi gólmi v záverečnom dejstve otočil skóre. Švédi majú na konte šesť bodov, rovnako ako lídri Američania, domáci však majú lepšie skóre. Slováci sú s tromi bodmi priebežne tretí, Švajčiari figurujú bez bodu na štvrtej priečke o skóre pred Nemeckom.
MS do 20 rokov - A-skupina (St. Paul):
Švédsko - Švajčiarsko 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)
Góly: 1. Nilson (Sahlin Wallenius), 41. V. Björck (Freij, Frondell), 47. Pettersson (Danielsson, Nilson), 60. Pettersson (Stenberg) – 15. Waidacher (Muggli, Ustinkov), 39. Steiner (Muggli)
tabuľka:
1. USA 2 2 0 0 0 8:4 6
2. Švédsko 2 2 0 0 0 7:4 6
3. SLOVENSKO 2 1 0 0 1 6:4 3
4. Švajčiarsko 2 0 0 0 2 3:6 0
-----------------------------------
5. Nemecko 2 0 0 0 2 4:10 0
