Švédi po roku opäť získali bronz, Dánsko zdolali 6:2

o bronz /Štokholm/:



Švédsko – Dánsko 6:2 (0:0, 3:0, 3:2)



Góly: 26. Backlund (Larsson, Lindholm), 30. Backlund (Heineman, Lindholm), 38. Johansson (Sandin, Carlsson), 43. Raymond, 49. Johansson (Backlund, Zibanejad), 56. Zibanejad (Carlsson, Gustafsson) – 44. Olesen (Aagaard, Bruggisser), 47. Ehlers (Olesen, True). Rozhodcovia: Ansons (Lot.), MacFarlane – Davis, Gustafson (všetci USA), vylúčení: 2:2 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 1:0, 12.530 divákov.







Švédsko: Ersson – Brodin, Sandin, Andersson, Gustafsson, Larsson, Pettersson, Edvinsson – Nylander, Karlsson, Raymond – Zibanejad, Carlsson, Johansson – Lindholm, Backlund, Heineman – Froden, Lundeström, Wennberg – Bengtsson



Dánsko: Dichow – Bruggisser, Jensen Aabo, Lassen, M. Lauridsen, O. Lauridsen, Koch, Nicholas Jensen – Blichfeld, True, Ehlers – Aagaard, Fisker-Mölgaard, Olesen – Röndbjerg, Russell, Nicklas Jensen – Poulsen, Wejse, Bau Hansen – From



Štokholm 25. mája (TASR) - Hokejisti Švédska získali na 88. majstrovstvách sveta bronzové medaily. V nedeľnom súboji o 3. miesto v domácom Štokholme zdolali v severskom derby Dánsko 6:2. „Tre Kronor“ obhájili bronz z minuloročného šampionátu v Česku. Dáni napriek prehre dosiahli najlepšie umiestenie na MS, ich doterajším maximom bolo 8. miesto v rokoch 2010 a 2016.Švédi rozhodli o triumfe v druhej tretine, keď prestrieľali súpera 18:4 a zaznamenali tri góly. Dvakrát sa presadil Mikael Backlund a raz skóroval aj Marcus Johansson. V tretej časti pridal druhý presný zásah Johansson, nadviazali na neho Lucas Raymond a Mika Zibanejad. Dáni sa presadili zásluhou Nicka Olesena s Nikolajom Ehlersom. Mužstvo Sama Hallama tak na druhom šampionáte za sebou uspelo v dueli o 3. miesto, vlani zdolalo Kanadu. Dáni po senzačnom vyradení Kanady vo štvrťfinále v Herningu (2:1) nepridali ďalšie víťazstvo a nedosiahli na prvú medailu.Vo finále sa o 20.20 v Avicii Arene v Štokholme stretnú Američania so Švajčiarskom.Švédi začali od úvodu veľkou aktivitou, no prvú šancu si vytvorili Dáni. Po obrovskej chybe obrancov „Tre Kronor“ mohol otvoriť skóre Röndbjerg, Ersson však podržal domácich. Na druhej strane sa vyznamenal dvakrát aj Dichow. Favorit síce mal optický tlak, no dánska defenzíva pracovala spoľahlivo. Začiatok druhej časti patril opäť Švédom, najbližšie ku gólu bol Raymond, trafil však žŕdku. Krátko na to Larsson našiel pred bránkou voľného Backlunda, ktorý využil odkrytú časť bránky. Dáni mohli odpovedať zásluhou Nicklasa Jensena, Ersson si poradil s jeho zakončením. Švédi v polovici duelu zvýšili na 2:0, keď Heineman našiel spoza brány Backlunda, ktorý strelil druhý gól v stretnutí. Dáni mali problém dostať sa z vlastného pásma a tlak domácich narastal. „Tre Kronor“ prestrieľali súpera v druhej tretine 18:4 a v 38. minúte našiel Sandin voľného Johanssona - 3:0. Po 55 sekundách tretej časti znížil Bruggisser. Domáci si však vzali trénerskú výzvu na nedovolené bránenie brankárovi a rozhodcovia gól neuznali pre kontakt Blichfelda s Erssonom. Švédi naopak skórovali vo vlastnom oslabení, keď sa Raymond dostal do samostatného nájazdu a prekonal Dichowa. Dáni však presilovku využili zásluhou Olesena a o tri minúty neskôr vrátil Ehlers svoj tím späť do boja o bronz. Švédov však v presilovke upokojil Johansson a neskôr aj Zibanejad.