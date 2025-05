Švédi postúpili do semifinále, Čechov zdolali 5:2

MS, štvrťfinále:



Švédsko - Česko 5:2 (3:0, 1:1, 1:1)



Góly: 13. Carlsson (Andersson, Zibanejad), 17. Raymond (Sandin), 20. Raymond (Sandin), 35. L. Carlsson (Johansson, Zibanejad). 56. Forsberg (Pettersson) - 24. Červenka (Nečas, Pastrňák), 49. Špaček (Voženílek, Ticháček). Rozhodcovia: Schrader (Nem.), MacFarlane - Davis, Gustafson (všetci USA), vylúčení: 4:3 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 12.530 divákov.







Švédsko: Markström - Brodin, Sandin, Andersson, Edvinsson, Larsson, Pettersson, Gustafsson - Raymond, Karlsson, Nylander - Lindholm, Backlund, Forsberg - Zibanejad, Carlsson, Johansson - Wennberg, Lundeström, Heineman



Česko: Vejmelka (21. Vladař - Hronek, Krejčík, Kundrátek, Hájek, Špaček, Pyrochta, Ticháček - Pastrňák, Sedlák, Červenka - Nečas, Kämpf, Flek - Stránský, Kodýtek, Beránek - Klapka, Voženílek, Lauko

Štokholm 22. mája (TASR) - Hokejisti domáceho Švédska postúpili do semifinále 88. MS. Vo štvrťfinálovom zápase zvíťazili nad Českom 5:2, keď základ triumfu položili tromi gólmi v prvej tretine. Medzi najlepšiu štvorku sa prebojovali druhýkrát za sebou, vlani napokon získali bronzové medaily. Pre obhajcov zlatých medailí Čechov sa turnaj skončil.Švédi nastúpili už aj s útočníkom Williamom Nylanderom, ktorý posilnil národné mužstvo po tom, čo jeho tím Toronto Maple Leafs vypadol v druhom kole play off NHL. Jeho klubový spoluhráč útočník David Kämpf sa pred štvrťfinále pripojil k českému tímu.Domáci reprezentanti mali od úvodu herne navrch, vytvorili si viacero šancí a do vedenia išli v 13. minúte. Vylúčenie Pastrňáka potrestal Carlsson. Švédi nepoľavili, naďalej hrali ofenzívne a Raymond v 17. minúte po krátkom úniku potrestal chybu Čechov v strednom pásme. Ten istý hráč sa krátko pred prvou prestávkou presadil cez obrancu Kundrátka a upravil už na 3:0. Česi zareagovali striedaním brankára a v 24. minúte znížili. Ich elitná formácia v presilovke o dvoch hráčov vyšachovala súpera a Nečas ponúkol gól Červenkovi - 3:1. Česi herne ožili, no v 35. minúte ich schladil Carlsson, ktorý zblízka využil prihrávku Zibanejada - 4:1. Švédi sa sústredili na pozornejšiu defenzívu, no naďalej boli nebezpeční aj v útoku. Špaček síce v 49. minúte zblízka využil prihrávku Voženílka, no viac gólov už Česi nepridali. Naopak, švédsky útočník Forsberg gólom do prázdnej bránky uzavrel skóre.