< sekcia Šport
Švédi postúpili po dráme s BaH, Potter: Museli sme to prežiť
Domáci vstúpili do zápasu pred vyše 50-tisíc divákmi s cieľom zabezpečiť si prvé miesto v skupine a od úvodu ho napĺňali.
Autor TASR
Bratislava 15. novembra (TASR) - Sobotňajší duel B-divízie futbalovej Ligy národov medzi Švédskom a Bosnou a Hercegovinou priniesol päť gólov, dve penalty a drámu, po ktorej sa z návratu do „áčka“ tešili Švédi. Tí si víťazstvom 3:2 zabezpečili istotu prvého miesta v 4. skupine.
„Prvý polčas bol veľmi dobrý, vedenie 3:0 sme si zaslúžili. Do druhého polčasu sme však vstúpili príliš pokojne a súper nás potrestal. Po ich dvoch góloch sme to potrebovali prežiť a to sa nám podarilo,“ povedal tréner Švédska Graham Potter pre Viaplay.
Domáci vstúpili do zápasu pred vyše 50-tisíc divákmi s cieľom zabezpečiť si prvé miesto v skupine a od úvodu ho napĺňali. Obranca Daniel Svensson otvoril skóre už v 5. minúte a Viktor Gyökeres z penalty onedlho zvýšil na 2:0. Vo vydarenom prvom polčase neplatil gól Alexandra Isaka, no Švédi pridali v nadstavenom čase aj tretí gól, keď Gyökeres opäť premenil pokutový kop. Reprezentanti Bosny sa vrátili do zápasu gólmi Armina Gigoviča a Seada Kolašinaca. Následne mali pol hodinu na vyrovnanie, no tretí gól už nepridali, hoci mali viacero sľubných príležitostí.
Tréner Bosny Sergej Barbarez bol spokojný s reakciou hráčov na nepriaznivý vývoj po prvom polčase. „Hráčom som povedal, že začíname od stavu 0:0. Nesústredil som sa na taktiku, spôsob hry ani držanie lopty. Chcel som, aby sme sa vrátili k odvahe a súbojom. Po druhom polčase som naozaj hrdý, že som tréner týchto chlapcov. Ukázali, ako veľmi im záleží na reprezentácii a na krajine, ktorú reprezentujú,“ poznamenal Barbarez.
Podľa krídelníka Kerima Alajbegoviča si hráči Bosny zaslúžili aspoň remízu: „Mohli sme dosiahnuť aj lepší výsledok. V prvom polčase sme spravili zbytočné chyby. Dvakrát sme inkasovali z penált, ktoré prišli po nešťastných momentoch. Mohli sme dnes aj vyhrať“
Dejan Kulusevski odohral prvý reprezentačný zápas po 725 dňoch. Švédsky stredopoliar dlhodobo absentoval pre zranenie, tréner ho poslal do hry v 61. minúte. „Snažil som sa čo najviac si užiť tento okamih. Na konci dňa je to však futbal. Musím si robiť svoju prácu. Chcel som mužstvu čo najviac pomôcť. Som šťastný, že sme zvíťazili a že som späť.“
Švédi sa vrátia do A-divízie prvýkrát od ročníka 2020/2021. Hráči Bosny majú pred záverečným kolom skupinovej fázy istú účasť v baráži. Stretnutie v Strawberry Arene sledovalo 51.049 divákov, čo je nový rekord švédskeho národného štadióna.
„Prvý polčas bol veľmi dobrý, vedenie 3:0 sme si zaslúžili. Do druhého polčasu sme však vstúpili príliš pokojne a súper nás potrestal. Po ich dvoch góloch sme to potrebovali prežiť a to sa nám podarilo,“ povedal tréner Švédska Graham Potter pre Viaplay.
Domáci vstúpili do zápasu pred vyše 50-tisíc divákmi s cieľom zabezpečiť si prvé miesto v skupine a od úvodu ho napĺňali. Obranca Daniel Svensson otvoril skóre už v 5. minúte a Viktor Gyökeres z penalty onedlho zvýšil na 2:0. Vo vydarenom prvom polčase neplatil gól Alexandra Isaka, no Švédi pridali v nadstavenom čase aj tretí gól, keď Gyökeres opäť premenil pokutový kop. Reprezentanti Bosny sa vrátili do zápasu gólmi Armina Gigoviča a Seada Kolašinaca. Následne mali pol hodinu na vyrovnanie, no tretí gól už nepridali, hoci mali viacero sľubných príležitostí.
Tréner Bosny Sergej Barbarez bol spokojný s reakciou hráčov na nepriaznivý vývoj po prvom polčase. „Hráčom som povedal, že začíname od stavu 0:0. Nesústredil som sa na taktiku, spôsob hry ani držanie lopty. Chcel som, aby sme sa vrátili k odvahe a súbojom. Po druhom polčase som naozaj hrdý, že som tréner týchto chlapcov. Ukázali, ako veľmi im záleží na reprezentácii a na krajine, ktorú reprezentujú,“ poznamenal Barbarez.
Podľa krídelníka Kerima Alajbegoviča si hráči Bosny zaslúžili aspoň remízu: „Mohli sme dosiahnuť aj lepší výsledok. V prvom polčase sme spravili zbytočné chyby. Dvakrát sme inkasovali z penált, ktoré prišli po nešťastných momentoch. Mohli sme dnes aj vyhrať“
Dejan Kulusevski odohral prvý reprezentačný zápas po 725 dňoch. Švédsky stredopoliar dlhodobo absentoval pre zranenie, tréner ho poslal do hry v 61. minúte. „Snažil som sa čo najviac si užiť tento okamih. Na konci dňa je to však futbal. Musím si robiť svoju prácu. Chcel som mužstvu čo najviac pomôcť. Som šťastný, že sme zvíťazili a že som späť.“
Švédi sa vrátia do A-divízie prvýkrát od ročníka 2020/2021. Hráči Bosny majú pred záverečným kolom skupinovej fázy istú účasť v baráži. Stretnutie v Strawberry Arene sledovalo 51.049 divákov, čo je nový rekord švédskeho národného štadióna.