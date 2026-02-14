< sekcia Šport
Švédi potvrdili rolu favorita, Slováci napriek prehre ostávajú v hre
Slovákom patril úvod druhej časti, keď súpera na dlhý čas zavreli pred jeho bránkou.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Miláno 14. februára (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali vo svojom záverečnom zápase v B-skupine na olympijskom turnaji v Miláne so Švédskom 3:5. Vďaka prehre iba o dva góly majú stále šancu na prvenstvo v skupine a priamy postup do štvrťfinále. Budú k tomu potrebovať víťazstvo Fínska nad Talianskom (16.40 h).
V tom prípade by Slováci, Švédi aj Fíni mali na konte zhodne šesť bodov a rozhodovala by minitabuľka týchto troch tímov. V nej by mali všetky tri mužstvá tri body, ale zverenci Vladimíra Országha najlepšie skóre (7:6). Druhí by boli Fíni (5:5), „tri korunky“ tretie (6:7). Ak by „Suomi“ nepotvrdili rolu favorita a proti Talianom nebodovali naplno, Slováci by skončili v skupine na druhom mieste za Švédmi. Stále by tak mali šancu postúpiť priamo do štvrťfinále ako najlepší tím z druhého miesta, museli by však čakať na ďalší vývoj v ostatných skupinách. Ak by v tabuľke druhých tímov klesli na 2. alebo 3. priečku, čakalo by ich predkolo play off (kvalifikácia o štvrťfinále).
V Aréne Santa Giulia strelili v sobotu góly SR Juraj Slafkovský a Martin Gernát. Pre Slafkovského to bol tretí gól na ZOH 2026 a celkovo desiaty na zimných olympiádach. V drese Švédska sa dvakrát strelecky presadil Elias Pettersson.
ZOH 2026 - hokej, B-skupina
Švédsko - SLOVENSKO 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)
Góly: 8. Eriksson Ek (Kempe), 28. Kempe (Dahlin, Raymond), 35. Pettersson (Forsberg, Hedman), 48. Pettersson (Raymond, Karlsson), 52. Raymond (Zibanejad, Karlsson) - 9. Slafkovský (Nemec, Gernát), 30. Gernát (Čerešňák, Ružička), 60. Dvorský (Slafkovský, Čerešňák). Rozhodcovia: Ansons (Lot.), Rehman (USA) - Hynek, Suchánek (obaja ČR), vylúčení: 7:7 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 1:0, 11.332 divákov.
Švédsko: Markström – Hedman, Ekman-Larsson, Dahlin, Forsling, Karlsson, Broberg, H. Lindholm – Nylander, Eriksson Ek, Kempe - Raymond, Zibanejad, Landeskog - Johansson, Pettersson, Forsberg - Holmberg, Wennberg, Rakell - Bratt
Slovensko: Hlavaj – Nemec, Fehérváry, Černák, Gernát, Čerešňák, Marinčin, Koch – Tatar, Ružička, Slafkovský – Regenda, Cingel, Kelemen – Hudáček, Dvorský, Okuliar – Liška, Sukeľ, Cehlárik - Takáč
Slováci vedeli, že k prvenstvu v skupine a priamemu postupu do štvrťfinále im stačí aj zisk bodu, v prípade očakávaného víťazstva Fínska nad Talianskom (16.40 h) by im stačila aj prehra o dva góly. Švédi začali aktívne a po zakončení Karlssona zvonila žŕdka. Následne sa rútil sám na Hlavaja Wennberg, no slovenský brankár ho vychytal. Zverenci Vladimíra Országha inkasovali až v 8. minúte počas vlastnej presilovky, Hlavaj ešte zneškodnil šancu Kempeho, ale Eriksson Ek dotlačil puk do bránky. Odpovedať mohol Okuliar, no trafil iba žŕdku. V 9. minúte to už vyšlo Slafkovskému, tesne po konci početnej výhody mu nabil na strelu z prvej Nemec a útočník Montrealu delovkou z uhla od žŕdky vyrovnal. V závere tretiny Slováci zovreli súpera v presilovke, no Markström zlikvidoval pokusy Dvorského aj Tatara. Šesť sekúnd pred koncom tretiny po strele Regendu prepadol Markströmovi puk za chrbát a Slováci sa tešili z gólu, arbitri po konzultácii s videorozhodcom ho však neuznali, podľa nich puk neprešiel celým objemom za bránkovú čiaru.
Slovákom patril úvod druhej časti, keď súpera na dlhý čas zavreli pred jeho bránkou. V 26. minúte ich však podržal Hlavaj, ktorý predviedol parádny zákrok betónom proti dorážke Zibanejada. Švédi sa presadili po vylúčení Regendu, početnú výhodu využili po 5 sekundách po tvrdej strele Kempeho - 2:1. Nemec potom inkasoval hokejkou do tváre od Nylandera a slovenskí reprezentanti hrali ďalšiu presilovku, vyťažili v nej iba dve strely Dvorského a jednu Čerešňáka. Radovali sa znovu až po konci presilovej hry, keď si na odrazenú strelu počkal Gernát a poslal puk do odkrytej bránky - 2:2. Severania reagovali náporom, Hlavaj niekoľkokrát podržal svoje mužstvo, v 35. minúte už však nestačil na zakončenie Petterssona - 3:2.
Švédi pokračovali v tlaku aj na začiatku tretieho dejstva. Hlavaj podržal svoj tím v oslabení, pri zakončení Landeskoga mal aj potrebné šťastie. Severania začali točiť Slovákov pred ich bránkou, tí mali chvíľami problém vyhodiť puk z obranného pásma. Tlak vyvrcholil druhým gólom Petterssona, ktorý po prihrávke Raymonda nepokrytý zvýšil na 4:2. Slováci už nestíhali favoritovi, v 52. minúte sa Raymond obtočil okolo Nemca a zasunul puk za Hlavaja - 5:2. Forsberg mohol pridať ďalší zásah, v presilovke opečiatkoval žŕdku. Slováci dostali v závere možnosť hrať presilovku a 39 sekúnd pred koncom znížil Dvorský na konečných 3:5. Švédi v závere odvolali brankára, ale skóre sa už nezmenilo. Prehra o dva góly tak dávala Slovákom silnú šancu na prvenstvo v skupine a postup do štvrťfinále.
hlasy po zápase /zdroj: TASR a STVR/:
Dalibor Dvorský, strelec tretieho gólu SR: „Toto je asi najlepšia prehra v mojom živote a prvá, po ktorej som celkom šťastný. Teraz ešte uvidíme, ako zahrajú Fíni. Myslím, že to bude sledovať celé Slovensko.“
Martin Fehérváry, obranca SR: „Je to trošku zvláštny pocit, ale pokiaľ máme ísť rovno do štvrťfinále, tak predsa len je to dobrý pocit. Začali sme fakt výborne, prvé dve tretiny sme hrali podľa mňa fantasticky. Mali sme šance, dali sme nejaké góly, pri jednom nám chýbali fakt len milimetre. Potom nám trošku došli sily, alebo sme nejak poľavili a oni to vycítili. Začali nás prehrávať, prehrávali sme osobné súboje a trošku sme sa stiahli. To viedlo k ich prevahe.“
Miloš Kelemen, útočník SR: „Keď sme za stavu 2:3 dostali gól, Švédi vycítili, že musia dať ešte jeden. Pritlačili nás, ale napokon to dobre dopadlo. Tieto zápasy sú veľmi vyrovnané, na tomto malom klzisku je to obzvlášť ťažšie, je to dosť silové, takže za mňa zatiaľ super turnaj a musíme takto pokračovať.“
Juraj Slafkovský, útočník SR, strelec prvého gólu Slovenska: „Táto prehra je pre nás celkom veľké víťazstvo. Som rád ako to dopadlo. Všetci teraz držíme palce Fínom, verím, že to urobia a snáď budeme mať tri dni voľna.“
Martin Gernát, obranca SR a autor druhého gólu: „Záver bol trochu hektický. Prvé miesto by sme pred základnou časťou turnaja brali všetkými desiatimi. Myslím si, že skvelá práca celého tímu. Vedeli sme, že ten gól musíme dať, povedali sme si, že nie je čo stratiť. Išli sme do samého záveru a padlo to tam. Myslím si, že máme dobrý kolektív, výborne pripravené mužstvo a ukázali sme, že dokážeme hrať s hocikým.“
V tom prípade by Slováci, Švédi aj Fíni mali na konte zhodne šesť bodov a rozhodovala by minitabuľka týchto troch tímov. V nej by mali všetky tri mužstvá tri body, ale zverenci Vladimíra Országha najlepšie skóre (7:6). Druhí by boli Fíni (5:5), „tri korunky“ tretie (6:7). Ak by „Suomi“ nepotvrdili rolu favorita a proti Talianom nebodovali naplno, Slováci by skončili v skupine na druhom mieste za Švédmi. Stále by tak mali šancu postúpiť priamo do štvrťfinále ako najlepší tím z druhého miesta, museli by však čakať na ďalší vývoj v ostatných skupinách. Ak by v tabuľke druhých tímov klesli na 2. alebo 3. priečku, čakalo by ich predkolo play off (kvalifikácia o štvrťfinále).
V Aréne Santa Giulia strelili v sobotu góly SR Juraj Slafkovský a Martin Gernát. Pre Slafkovského to bol tretí gól na ZOH 2026 a celkovo desiaty na zimných olympiádach. V drese Švédska sa dvakrát strelecky presadil Elias Pettersson.
ZOH 2026 - hokej, B-skupina
Švédsko - SLOVENSKO 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)
Góly: 8. Eriksson Ek (Kempe), 28. Kempe (Dahlin, Raymond), 35. Pettersson (Forsberg, Hedman), 48. Pettersson (Raymond, Karlsson), 52. Raymond (Zibanejad, Karlsson) - 9. Slafkovský (Nemec, Gernát), 30. Gernát (Čerešňák, Ružička), 60. Dvorský (Slafkovský, Čerešňák). Rozhodcovia: Ansons (Lot.), Rehman (USA) - Hynek, Suchánek (obaja ČR), vylúčení: 7:7 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 1:0, 11.332 divákov.
Švédsko: Markström – Hedman, Ekman-Larsson, Dahlin, Forsling, Karlsson, Broberg, H. Lindholm – Nylander, Eriksson Ek, Kempe - Raymond, Zibanejad, Landeskog - Johansson, Pettersson, Forsberg - Holmberg, Wennberg, Rakell - Bratt
Slovensko: Hlavaj – Nemec, Fehérváry, Černák, Gernát, Čerešňák, Marinčin, Koch – Tatar, Ružička, Slafkovský – Regenda, Cingel, Kelemen – Hudáček, Dvorský, Okuliar – Liška, Sukeľ, Cehlárik - Takáč
Slováci vedeli, že k prvenstvu v skupine a priamemu postupu do štvrťfinále im stačí aj zisk bodu, v prípade očakávaného víťazstva Fínska nad Talianskom (16.40 h) by im stačila aj prehra o dva góly. Švédi začali aktívne a po zakončení Karlssona zvonila žŕdka. Následne sa rútil sám na Hlavaja Wennberg, no slovenský brankár ho vychytal. Zverenci Vladimíra Országha inkasovali až v 8. minúte počas vlastnej presilovky, Hlavaj ešte zneškodnil šancu Kempeho, ale Eriksson Ek dotlačil puk do bránky. Odpovedať mohol Okuliar, no trafil iba žŕdku. V 9. minúte to už vyšlo Slafkovskému, tesne po konci početnej výhody mu nabil na strelu z prvej Nemec a útočník Montrealu delovkou z uhla od žŕdky vyrovnal. V závere tretiny Slováci zovreli súpera v presilovke, no Markström zlikvidoval pokusy Dvorského aj Tatara. Šesť sekúnd pred koncom tretiny po strele Regendu prepadol Markströmovi puk za chrbát a Slováci sa tešili z gólu, arbitri po konzultácii s videorozhodcom ho však neuznali, podľa nich puk neprešiel celým objemom za bránkovú čiaru.
Slovákom patril úvod druhej časti, keď súpera na dlhý čas zavreli pred jeho bránkou. V 26. minúte ich však podržal Hlavaj, ktorý predviedol parádny zákrok betónom proti dorážke Zibanejada. Švédi sa presadili po vylúčení Regendu, početnú výhodu využili po 5 sekundách po tvrdej strele Kempeho - 2:1. Nemec potom inkasoval hokejkou do tváre od Nylandera a slovenskí reprezentanti hrali ďalšiu presilovku, vyťažili v nej iba dve strely Dvorského a jednu Čerešňáka. Radovali sa znovu až po konci presilovej hry, keď si na odrazenú strelu počkal Gernát a poslal puk do odkrytej bránky - 2:2. Severania reagovali náporom, Hlavaj niekoľkokrát podržal svoje mužstvo, v 35. minúte už však nestačil na zakončenie Petterssona - 3:2.
Švédi pokračovali v tlaku aj na začiatku tretieho dejstva. Hlavaj podržal svoj tím v oslabení, pri zakončení Landeskoga mal aj potrebné šťastie. Severania začali točiť Slovákov pred ich bránkou, tí mali chvíľami problém vyhodiť puk z obranného pásma. Tlak vyvrcholil druhým gólom Petterssona, ktorý po prihrávke Raymonda nepokrytý zvýšil na 4:2. Slováci už nestíhali favoritovi, v 52. minúte sa Raymond obtočil okolo Nemca a zasunul puk za Hlavaja - 5:2. Forsberg mohol pridať ďalší zásah, v presilovke opečiatkoval žŕdku. Slováci dostali v závere možnosť hrať presilovku a 39 sekúnd pred koncom znížil Dvorský na konečných 3:5. Švédi v závere odvolali brankára, ale skóre sa už nezmenilo. Prehra o dva góly tak dávala Slovákom silnú šancu na prvenstvo v skupine a postup do štvrťfinále.
hlasy po zápase /zdroj: TASR a STVR/:
Dalibor Dvorský, strelec tretieho gólu SR: „Toto je asi najlepšia prehra v mojom živote a prvá, po ktorej som celkom šťastný. Teraz ešte uvidíme, ako zahrajú Fíni. Myslím, že to bude sledovať celé Slovensko.“
Martin Fehérváry, obranca SR: „Je to trošku zvláštny pocit, ale pokiaľ máme ísť rovno do štvrťfinále, tak predsa len je to dobrý pocit. Začali sme fakt výborne, prvé dve tretiny sme hrali podľa mňa fantasticky. Mali sme šance, dali sme nejaké góly, pri jednom nám chýbali fakt len milimetre. Potom nám trošku došli sily, alebo sme nejak poľavili a oni to vycítili. Začali nás prehrávať, prehrávali sme osobné súboje a trošku sme sa stiahli. To viedlo k ich prevahe.“
Miloš Kelemen, útočník SR: „Keď sme za stavu 2:3 dostali gól, Švédi vycítili, že musia dať ešte jeden. Pritlačili nás, ale napokon to dobre dopadlo. Tieto zápasy sú veľmi vyrovnané, na tomto malom klzisku je to obzvlášť ťažšie, je to dosť silové, takže za mňa zatiaľ super turnaj a musíme takto pokračovať.“
Juraj Slafkovský, útočník SR, strelec prvého gólu Slovenska: „Táto prehra je pre nás celkom veľké víťazstvo. Som rád ako to dopadlo. Všetci teraz držíme palce Fínom, verím, že to urobia a snáď budeme mať tri dni voľna.“
Martin Gernát, obranca SR a autor druhého gólu: „Záver bol trochu hektický. Prvé miesto by sme pred základnou časťou turnaja brali všetkými desiatimi. Myslím si, že skvelá práca celého tímu. Vedeli sme, že ten gól musíme dať, povedali sme si, že nie je čo stratiť. Išli sme do samého záveru a padlo to tam. Myslím si, že máme dobrý kolektív, výborne pripravené mužstvo a ukázali sme, že dokážeme hrať s hocikým.“
tabuľka B-skupiny:
1. Švédsko 3 2 0 0 1 11:9 6
2. SLOVENSKO 3 2 0 0 1 10:8 6
3. Fínsko 2 1 0 0 1 5:5 3
4. Taliansko 2 0 0 0 2 4:8 0
1. Švédsko 3 2 0 0 1 11:9 6
2. SLOVENSKO 3 2 0 0 1 10:8 6
3. Fínsko 2 1 0 0 1 5:5 3
4. Taliansko 2 0 0 0 2 4:8 0