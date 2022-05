Švédi rozhodli zápas s Nórskom v 2. tretine

B-skupina (Tampere):



Švédsko - Nórsko 7:1 (1:0, 4:0, 2:1)



Góly: 12. Peterson (Gustafsson, Nylander), 28. Nylander (Gustafsson, Peterson), 29. Peterson (Grundström, Tömmernes), 32. Asplund (Kellman), 38. Wallmark (Dahlin, Bemström), 44. Friberg (Lang, Aman), 50. Asplund (Nylander, Wallmark) - 41. Fladeby (Johannsen, K. A. Olimb). Rozhodovali: Ansons (Lot.), Šír (ČR) - Briganti (USA), Obwegeser (Nem.), vylúčení: 4:5 na 2 min, presilovky: 4:0, oslabenia: 0:0, 3707 divákov.



Švédsko: Hellberg - Larsson, Dahlin, Gustafsson, Pettersson, Tömmernes, Lindholm, Pudas - Nylander, Wallmark, Nordström - Bemström, Kellman, Asplund - Klingberg, Peterson, Grundström - Friberg, Aman, Lang - Bengtsson



Nórsko: Arntzen - Lilleberg, Johannesen, Nörstebö, Krogdahl, Rokseth, Kaasastul, Bull - Fladeby, M. Olimb, K. A. Olimb - Martinsen, Haga, Röymark - Jakobsson, Trettenes, Hoff - Rönnild, Brekke, Salsten - Geheb

Tabuľka B-skupiny:



1. Fínsko 6 5 0 1 0 22:5 16*



2. Švédsko 6 4 1 1 0 26:10 15*



3. Česko 5 3 0 1 1 18:10 10



4. USA 5 2 2 0 1 14:9 10



----------------------------------



5. Lotyšsko 6 2 1 0 3 14:19 8



6. Nórsko 6 1 1 0 4 13:25 5



7. Rakúsko 6 0 1 2 3 11:19 4



----------------------------------



8. V. Británia 6 0 0 1 5 7:28 1



*-istý postup do štvrťfinále

Tampere 22. mája (TASR) - Švédski hokejisti zvíťazili v nedeľňajšom zápase B-skupiny MS vo Fínsku nad Nórskom vysoko 7:1. V B-skupine im patrí druhé miesto o bod za domácim Fínskom a oba tímy majú istý postup do štvrťfinále.V záverečnom skupinovom zápase sa Švédi stretnú v utorok o 11.20 SELČ s Lotyšskom. Nórov, ktorí už nemajú šancu postúpiť, čakajú o štyri hodiny neskôr reprezentanti USA.Duel severských súperov mal rýchly spád a Švédi dostali puk do siete už v 3. minúte. Nórsky tréner si však zobral "challenge" a gól neplatil pre bránenie v hre brankárovi. V ďalších minútach si oba tímy vypracovali šance, ale skóre sa nezmenilo. "Tri korunky" sa dočkali v 11. minúte, v presilovke si zrazil puk do siete Johannesen, gól pripísali Petersonovi, ktorý nahadzoval puk pred bránku. Nóri si potom zahrali tri presilovky, krátko aj 5 na 3, ale vyrovnať sa im nepodarilo. Švédi rozhodli zápas v druhej tretine, keď rozvlnili sieť štyrikrát. Presilovku využil Nylander, minútu po ňom sa presadil Peterson, v 32. minúte pridal štvrtý gól Asplund a na 5:0 upravil dve a pol minúty pred koncom druhého dejstva Wallmark. Nóri zaznamenali čestný úspech hneď po druhej prestávke, keď sa presadil Fladeby, ale Švédom vrátil päťgólové vedenie o necelé dve minúty Friberg. V 44. minúte sa odohrala kuriózna situácia. Haga nahodil puk do útočnej tretiny, ten sa však odrazil od nohy rozhodcu a skončil vo švédskej bránke, keďže Hellberg ho čakal za ňou. Arbitri sa dlhšie radili a gól nakoniec neuznali. V 50. minúte pridal siedmy švédsky gól Asplund a favoriti bez problémov dotiahli duel od víťazného konca.