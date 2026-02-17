< sekcia Šport
Švédi skompletizovali štvrťfinalistov, Lotyšsko zdolali 5:1
V stredajšom štvrťfinálovom zápase nastúpia v stredu od 21.10 h proti USA.
Autor TASR
Miláno 17. februára (TASR) - Hokejisti Švédska skompletizovali osmičku štvrťfinalistov na ZOH v Miláne. V utorňajšom zápase o postup do play off zdolali Lotyšsko 5:1. V stredajšom štvrťfinálovom zápase nastúpia v stredu od 21.10 h proti USA.
Švédi nadviazali na Nemcov, Čechov a Fínov, ktorí v súboji o postup medzi najlepšiu osmičku potvrdili pozíciu favoritov. Lotyši držali proti Švédom nádejný výsledok do 11. minúty, no následne inkasovali dvakrát v rozpätí 41 sekúnd. Kempe najskôr korčuľou usmernil strieľanú prihrávku Erikssona Eka a kapitán Švédov Landeskog následne blafákom prekonal Merzlikinsa - 2:0. Lotyši neskorigovali v presilovke a od 28. minúty prehrávali už 0:3, keď Karlsson našiel pred odkrytou bránkou Forsberga. Druhá tretina priniesla viacero pasáží v nižšom tempe a Tralmaks v 31. minúte dorážkou znížil - 3:1. Švédi mali zápas pod kontrolou a Zibanejad s Nylanderom navýšili náskok svojho tímu v tretej tretine na konečných 5:1.
ZOH 2026, play off o štvrťfinále
Švédsko - Lotyšsko 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)
Góly: 11. Kempe (Eriksson Ek, Nylander), 12. Landeskog (Raymond, Zibanejad), 28. Forsberg (Karlsson, Broberg), 46. Zibanejad (Raymond, Landeskog), 54. Nylander (Raymond, Dahlin) - 31. Tralmaks (Šmits, Blueger). Rozhodcovia: Dwyer (Kan.), MacFarlane - Murray (obaja USA), Hynek (ČR), vylúčení: 3:2 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 11.008 divákov.
Švédsko: Markström - Ekman-Larsson, Hedman, Dahlin, Forsling, Karlsson, Broberg, H. Lindholm - Nylander, Eriksson Ek, Kempe - Raymond, Zibanejad, Landeskog - Rakell, Pettersson, Forsberg - E. Lindholm, Wennberg, Holmberg - M. Johansson
Lotyšsko: Merzlikins - Balinskis, Rubins, Zile, Freibergs, Mamčics, Šmits, Cibulskis - Tralmaks, Blueger, Girgensons - Krastenbergs, Ločmelis, Vilmanis - Daugavinš, Egle, Ravinskis - Dzierkals, Batna, Rih. Bukarts - Rob. Bukarts
program štvrťfinále:
streda, 18. februára
SLOVENSKO - Nemecko /12.10/
Kanada - Česko /16.40/
Fínsko - Švajčiarsko /18.10/
USA - Švédsko /21.10/
