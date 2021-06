Švédi spokojnejší s remízou, Lindelöf: Veľmi dobrý výsledok

Sevilla 15. júna (TASR) - Španielski futbalisti nedokázali využiť svoju výraznú hernú i streleckú prevahu a zo svojho úvodného zápasu na európskom šampionáte so Švédskom si odniesli len bod. Oba tímy si vypracovali viacero šancí, ale nedokázali ich využiť a tak bol súboj "slovenskej" E-skupiny prvý, ktorý sa na prebiehajúcom turnaji skončil bez gólov.



Španieli mali 75% držanie lopty, súpera prestrieľali 17:4, na bránku 5:0, ale ani to im nepomohlo k víťazstvu. V prvom polčase si vypracovali tri veľké šance vrátane hlavičky Daniho Olma, ktorú zneškodnil brankár Robin Olsen. Švédi potom až na pár výnimiek dokázali udržať súpera mimo vyložených možností a sami si vypracovali dve tutovky. Strelu Alexandra Isaka z prvého polčasu však vytlačil Marcos Llorente do žrde a Marcus Berg v superšanci minul prázdnu bránku. Španielsky tlak vyvrcholil v záverečných minútach, Gerard Moreno a Pablo Sarabia sa však nepresadili voči Olsenovi.



"Samozrejme sme sklamaní, že sme nedokázali skórovať. Tím dobre bojoval, jednoducho sme nemali šťastie. Musíme pracovať ďalej," uviedol stredopoliar Koke.



Španieli počas celého zápasu diktovali tempo hry, o čom svedčí aj neuveriteľný pomer prihrávok 849:104 v ich prospech. "Držali sme sa nášho herného plánu, dominovali sme. Takže sme nešťastní, že sme nezvíťazili. Pri takejto hre vyhráme deväť z desiatich zápasov. Musíme sa poučiť a som si istý, že nabudúce to spravíme lepšie," citoval web uefa.com obrancu Aymerica Laportea. "Zaslúžili sme si oveľa viac. Verím, že fanúšikovia sa za nás postavia," dodal Dani Olmo.



Na rozdiel od Španielov boli Švédi s remízou podstatne spokojnejší. "Odovzdali sme 110 percent. Španieli hrali s loptou veľmi dobre, bolo ťažké čeliť ich tlaku. No dosiahli sme veľmi dobrý výsledok," uviedol stopér Victor Lindelöf, ktorého vyhlásili za muža zápasu. Švédi tak dokázali zopakovať nerozhodný výsledok proti favoritovi spred dvoch rokov. Vtedy uhrali doma remízu 1:1 v kvalifikácii na EURO. "Som veľmi hrdý na výsledok a veľmi hrdý na spoluhráčov. Boli sme lojálni k nášmu hernému plánu, som veľmi rád za tento bod," tešil sa Emil Forsberg.



Oba tímy postihla ešte pred štartom šampionátu nákaza koronavírusom. Španieli prišli o svojho kapitána Sergia Busquetsa, Švédi o Dejana Kulusevského a Mattiasa Svanberga. "Tri korunky" sa teraz sťahujú z Andalúzie do Petrohradu, kde odohrajú v piatok duel s prekvapivými lídrami E-skupiny Slovákmi, Španieli sa v rovnaký deň stretnú v Seville s Poľskom.