Švédi sú naďalej stopercentní, v A-skupine zdolali Nemcov 8:1
Švédi už mali istú účasť vo vyraďovačke. Nemci budú bojovať o prienik do štvrťfinále vo svojom záverečnom dueli proti Švajčiarsku.
Autor TASR
St. Paul 29. decembra (TASR) - Hokejisti Švédska zdolali Nemecko presvedčivo 8:1 v úvodnom pondelňajšom stretnutí A-skupiny na MS hráčov do 20 rokov. Pred duelom medzi USA a Slovenskom priebežne vedú tabuľku s 9 bodmi z troch zápasov. Pri víťazstve nad Nemcami, ktorí zostávajú bez bodu na poslednej priečke, strelili po dva góly Anton Frondell a Viggo Björck. Švédi už mali istú účasť vo vyraďovačke. Nemci budú bojovať o prienik do štvrťfinále vo svojom záverečnom dueli proti Švajčiarsku.
MS do 20 rokov
A-skupina (St. Paul):
Nemecko - Švédsko 1:8 (1:1, 0:4, 0:3)
Góly: 8. Pul (Schäfer) - 2. Frondell (Freij, Eklund), 22. Björck (Boumedienne, Öhrqvist), 29. Berglund (Sahlin Wallenius, Carell), 36. Björck (Sahlin Wallenius, Danielsson), 40. Öhrqvist (Boumedienne), 46. Frondell (Freij), 58. Danielsson (Pettersson, Genborg), 60. Pettersson (Berglund, Genborg)
tabuľka:
1. Švédsko 3 3 0 0 0 15:5 9*
2. USA 2 2 0 0 0 8:4 6*
3. SLOVENSKO 2 1 0 0 1 6:4 3
4. Švajčiarsko 2 0 0 0 2 3:6 0
-----------------------------------
5. Nemecko 3 0 0 0 3 5:18 0
* - postup do štvrťfinále
