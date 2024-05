Švédi ukázali svoju silu v šlágri s USA, Hedman: Dôležitý triumf

Ostrava 11. mája (TASR) - Švédski hokejisti v úvode svetového šampionátu v Česku potvrdili svoju enormnú silu a v šlágri ostravskej B-skupiny zdolali kvalitný výber USA 5:2. Debut na MS absolvovali brankári na oboch stranách, za Švédov Filip Gustavsson, v bránke Američanov stál premiérovo Alex Lyon. Zaujímavosťou je, že obaja už majú na konte cenný kov zo svetového šampionátu, keďže figurovali na súpiske svojich tímov ako brankárske trojky.



"Víťazstvo v prvom stretnutí je veľmi dôležité. Hrali sme výborne v oslabovkách a podržal nás brankár. Dokázali sme streliť niekoľko pohotových gólov a mali sme úseky, v ktorých sme si vypracovali dobré príležitosti. Myslím si, že v tretej tretine bol americký tím trochu hladnejší po víťazstve, ale my sme to ustáli," uviedol pre oficiálny web Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) švédsky obranca Victor Hedman. Skúsený zadák Tampy Bay bol s 22:30 min najvyťažovanejší hráč "troch koruniek", prezentoval sa bilanciou 1+1 a výborný duel podčiarkol tromi plusovými bodmi.



Švédi po dvoch tretinách viedli 3:1, no v úvode tretieho dejstva zdramatizoval zápas presným zásahom Brock Nelson. Američania mali k dispozícii dve početné výhody, ktoré nevyužili. Pri hre bez brankára dokonca 59 sekúnd pred záverečnou sirénou inkasovali z hokejky Hedmana a triumf "Tre Kronor" spečatil do odkrytej bránky aj druhým gólom v zápase Joel Eriksson Ek. Výborný výkon predviedol brankár Gustavsson, pre ktorého to bol debut za Švédsko a zneškodnil 28 z 30 striel Američanov. "Vždy je príjemné reprezentovať svoju krajinu. Je to sen a v prvom stretnutí ste vždy nervózny. Nikdy neviete, čo môžete očakávať, ale bola to veľká zábava," povedal brankár Minnesoty Wild, ktorý má v zbierke dokonca zlato so Švédskom z roku 2018, no vtedy bol v pozícii tímovej trojky.



Premiéru v národnom tíme absolvoval aj Gustavssonov náprotivok Lyon. "Bol to dobrý pocit. Snažil som sa dostať do pohody, pretože ubehli dva týždne od konca našej sezóny. Máme však naozaj dobrý tím a hrali sme dobre. Je to len začiatok, myslím si, že sme sa oťukali a turnaj je dlhý," poznamenal 31-ročný Američan, ktorý má na konte tiež cenný kov zo svetového šampionátu napriek tomu, že nezasiahol do hry. Lyon bol v pozícii brankárskej trojky v roku 2015, keď sa MS konali v Ostrave a zámorský tím vtedy získal bronz.