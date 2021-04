Švédi sa stali víťazmi základnej časti MS v curlingu

výsledky:

Škótsko - Nórsko 7:6,

Nemecko - Kanada 6:9,

Dánsko - Taliansko 4:10,

Švajčiarsko - Čína 9:4,

Holandsko - Taliansko 4:8,

Ruská curlingová federácia - Dánsko 7:4,

USA - Kórejská republika 8:3,

Japonsko - Švédsko 2:7



Konečná tabuľka po základnej časti:

1. Švédsko 13 11 2



2. RCF 13 11 2



3. USA 13 10 3



4. Kanada 13 9 4



5. Škótsko 13 9 4



6. Švajčiarsko 13 8 5



7. Taliansko 13 7 6



8. Nórsko 13 7 6



9. Japonsko 13 6 7



10. Nemecko 13 4 9



11. Dánsko 13 3 10



12. Holandsko 13 2 11



13. Kórejská rep. 13 2 11



14. Čína 13 2 11



**-postup do semifinále



* -postup do predkola play off





predkolo play off:

Kanada - Škótsko 3:5

Calgary 10. apríla (TASR) - Dvojnásobní obhajcovia titulu zo Švédska vyhrali základnú časť MS v curlingu v Calgary. Prvé miesto potvrdili výhrou 7:2 nad Japonskom. Švédi mali už dávnejšie istý postup do semifinále, rovnako ako hráči Ruskej curlingovej federácie, ktorí zakončili základnú časť víťazstvom 7:4 nad Dánskom.Tretie USA, štvrtá Kanada, piate Škótsko a šieste Švajčiarsko postúpili do predkola play off, kde bojovali o zostávajúce dve semifinálové miestenky. Prvých šesť tímov tabuľky má istú účasť na ZOH v Pekingu.Šampionát v noci na sobotu pokračoval prvým duelom predkola play off medzi Kanadou a Škótskom, domáci tím v ňom prehral 3:5. Ďalej sa mal hrať súboj Švajčiarsko - USA, no pred ním sa objavil na MS prípad nákazy koronavírusom a organizátori tak program pozastavili. Informoval o tom oficiálny web MS.