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Švédi vyhrali mix dvojíc, prekvapením súrodenci Slettemarkovci
Slovenskú dvojicu rozbehla Ema Kapustová, ktorá potrebovala v prvom kole tri náhradné náboje, no zvládla to rýchlo a odovzdala na priebežnom ôsmom mieste.
Autor TASR
Kontiolahti 28. novembra (TASR) - Švédski biatlonisti Ella Halvarssonová a Sebastian Samuelsson zvíťazili v sobotňajších pretekoch miešaných dvojíc na úvodnom podujatí Svetového pohára. Vo fínskom Kontiolahti triumfovali časom 36:25,3 minúty pred Nemcami a Francúzmi. Prekvapením bolo piate miesto Grónska. Slováci Ema Kapustová a Jakub Borguľa obsadili desiatu priečku so stratou 1:32,2 minúty na víťazov.
Slovenskú dvojicu rozbehla Ema Kapustová, ktorá potrebovala v prvom kole tri náhradné náboje, no zvládla to rýchlo a odovzdala na priebežnom ôsmom mieste. Na čele išli domáci Fíni pred Rakúšanmi a prekvapujúco Grónčanmi. Vybuchla Nórka Karoline Knottenová, ktorá musela na trestné kolo, tomu sa nevyhla ani Talianka. Do druhého kola odštartoval výborne Jakub Borguľa, ktorý sa držal v čelnej skupine a po čistej ležke vybehol na trať ako tretí s manko 14 sekúnd na Francúza Erica Perrota. Na stojke však minul prvé dva terče, potreboval všetky tri náhradné náboje a zdržal sa. Kapustovej tak odovzdal ako deviaty s manko 38,5 s na Francúzov. Na druhú priečku sa posunuli Švédi a na tretej pozícii sa stále držala grónska súrodenecká dvojica Ukaleq a Sondre Slettemarkovci.
Na piatej streľbe zaváhala Lou Jeanmonnotová, ktorá musela opravovať až tri terče. Na čele tak išla Švédka Ella Halvarssonová a za ňu sa dostali Nemka Marlene Fichtnerová a Švajčiarka Amy Basergová. Kapustová streľbu zvládla a držala sa na deviatej priečke, no už sa pred ňu dostala Nórka Knottenová s trestným kolom. Talianka Martina Trabucchiová na ležke úplne vybuchla a musela ísť dokonca na tri. Z tretej stojky vybehla najrýchlejšie Jeanmonnotová pred Halvarssonovou. Basergová musela na dve trestné, Kapustová po ďalšej čistej položke odovzdala na deviatom mieste. Nórsko sa vrátilo do hry o pódium a Sturla Holm Lägreid vybehol do posledného úseku na piatom mieste. Borguľa pridal tri chyby, ale vyhol sa trestnému a išiel na desiatej priečke. Po poslednej stojke zostali na čele Samuelsson s Perrotom, ktorí vybehli s dvojsekundovým rozdielom, Lägreid zaostával o ďalších päť sekúnd. Borguľa raz dobil, ale bez problémov udržal desiatu pozíciu.
Samuelsson v záverečnom kole udržal tesný náskok, na druhé miesto sa prebojoval Nemec Justus Strelow s mankom 2,9 sekundy a tretí finišoval Perrot (+5,3 s). Výborný výkon a najlepší výsledok Grónska naprieč všetkými disciplínami korunoval piatym miestom Sondre Slettemark, súrodenecká dvojica mala v neľahkých poveternostných podmienkach vynikajúcu streľbu a potrebovala len jediný náhradný náboj. Borguľa finišoval na 10. mieste s mankom 1:32,2 minúty na víťazov, Slováci mali na strelnici bilanciu 0+10.
Slovenskú dvojicu rozbehla Ema Kapustová, ktorá potrebovala v prvom kole tri náhradné náboje, no zvládla to rýchlo a odovzdala na priebežnom ôsmom mieste. Na čele išli domáci Fíni pred Rakúšanmi a prekvapujúco Grónčanmi. Vybuchla Nórka Karoline Knottenová, ktorá musela na trestné kolo, tomu sa nevyhla ani Talianka. Do druhého kola odštartoval výborne Jakub Borguľa, ktorý sa držal v čelnej skupine a po čistej ležke vybehol na trať ako tretí s manko 14 sekúnd na Francúza Erica Perrota. Na stojke však minul prvé dva terče, potreboval všetky tri náhradné náboje a zdržal sa. Kapustovej tak odovzdal ako deviaty s manko 38,5 s na Francúzov. Na druhú priečku sa posunuli Švédi a na tretej pozícii sa stále držala grónska súrodenecká dvojica Ukaleq a Sondre Slettemarkovci.
Na piatej streľbe zaváhala Lou Jeanmonnotová, ktorá musela opravovať až tri terče. Na čele tak išla Švédka Ella Halvarssonová a za ňu sa dostali Nemka Marlene Fichtnerová a Švajčiarka Amy Basergová. Kapustová streľbu zvládla a držala sa na deviatej priečke, no už sa pred ňu dostala Nórka Knottenová s trestným kolom. Talianka Martina Trabucchiová na ležke úplne vybuchla a musela ísť dokonca na tri. Z tretej stojky vybehla najrýchlejšie Jeanmonnotová pred Halvarssonovou. Basergová musela na dve trestné, Kapustová po ďalšej čistej položke odovzdala na deviatom mieste. Nórsko sa vrátilo do hry o pódium a Sturla Holm Lägreid vybehol do posledného úseku na piatom mieste. Borguľa pridal tri chyby, ale vyhol sa trestnému a išiel na desiatej priečke. Po poslednej stojke zostali na čele Samuelsson s Perrotom, ktorí vybehli s dvojsekundovým rozdielom, Lägreid zaostával o ďalších päť sekúnd. Borguľa raz dobil, ale bez problémov udržal desiatu pozíciu.
Samuelsson v záverečnom kole udržal tesný náskok, na druhé miesto sa prebojoval Nemec Justus Strelow s mankom 2,9 sekundy a tretí finišoval Perrot (+5,3 s). Výborný výkon a najlepší výsledok Grónska naprieč všetkými disciplínami korunoval piatym miestom Sondre Slettemark, súrodenecká dvojica mala v neľahkých poveternostných podmienkach vynikajúcu streľbu a potrebovala len jediný náhradný náboj. Borguľa finišoval na 10. mieste s mankom 1:32,2 minúty na víťazov, Slováci mali na strelnici bilanciu 0+10.
1. kolo SP v Kontiolahti - miešané štafety dvojíc:
1. Švédsko (Ella Halvarssonová, Sebastian Samuelsson) 36:25,3 min (0+5), 2. Nemecko (Marlene Fichtnerová, Justus Strelow) +2,9 s (0+5), 3. Francúzsko (Lou Jeanmonnotová, Eric Perrot) +5,3 (0+6), 4. Nórsko +8,1 (1+5), 5. Grónsko +15,0 (0+1), 6. Rakúsko +18,0 (0+8), 7. Fínsko +57,0 (0+8), 8. Švajčiarsko +1:06,9 (2+8), 9. Česko +1:19,5 (0+6), 10. SLOVENSKO (Ema KAPUSTOVÁ, Jakub BORGUĽA) +1:32,2 (0+10)
1. Švédsko (Ella Halvarssonová, Sebastian Samuelsson) 36:25,3 min (0+5), 2. Nemecko (Marlene Fichtnerová, Justus Strelow) +2,9 s (0+5), 3. Francúzsko (Lou Jeanmonnotová, Eric Perrot) +5,3 (0+6), 4. Nórsko +8,1 (1+5), 5. Grónsko +15,0 (0+1), 6. Rakúsko +18,0 (0+8), 7. Fínsko +57,0 (0+8), 8. Švajčiarsko +1:06,9 (2+8), 9. Česko +1:19,5 (0+6), 10. SLOVENSKO (Ema KAPUSTOVÁ, Jakub BORGUĽA) +1:32,2 (0+10)