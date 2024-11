Švédi vyhrali mix dvojíc, Slováci nedokončili a skončili 24.

SP v biatlone - 1.kolo:



mix dvojíc: 1. Švédsko (Sebastian Samuelsson, Ella Halvarssonová) 36:17,6 min (0+4), 2. Francúzsko (Quentin Fillon Maillet, Julia Simonová) +10,2 s (0+9), 3. Nemecko (Justus Strelow, Vanessa Voigtová) rovnaký čas (0+5), 4. Rakúsko +32,5 (0+1), 5. Nórsko +51,2 (1+11), 6. Slovinsko +59,0 (0+4), 7. Švajčiarsko +59,3 (0+9), 8. Estónsko +1:12,3 (0+7), 9. Ukrajina +1:23,4 (0+5), 10. USA +1:23,5 (0+8) ,..., 24. SLOVENSKO (Damián CESNEK, Mária REMEŇOVÁ) +1 kolo (1+13) - Slovensko stiahli pred posledným úsekom





Kontiolahti 30. novembra (TASR) - Švédski biatlonisti Sebastian Samuelsson a Ella Halvarssonová vyhrali úvodné preteky nového ročníka Svetového pohára. Vo fínskom Kontiolahti triumfovali v sobotu v miešanej štafete dvojíc o 10,2 s pred francúzskym duom Quentin Fillon Maillet a Julia Simonová. Tretí boli s rovnakou stratou Justus Strelow a Vanessa Voigtová z Nemecka. Slovenskí reprezentanti Damián Cesnek a Zuzana Remeňová preteky nedokončili a obsadili posledné 24. miesto.Prvú streľbu najlepšie zvládla Halvarssonová, ale hneď za ňou bola Simonová. Spolu s domácou Suvi Minkinnenovou prišli na stojku, ktorú Simonová zvládla len za 17 sekúnd. Štafetu tak odovzdala s veľkým náskokom pred Rakúskom (+15 s) a Fínskom (+19 s). Fillon Maillet dokázal vedenie udržať, ale Samuelsson sa výrazne priblížil.Na trať sa vrátili späť ženy, Halvarssonová sa po ležke dostala na prvé miesto, no nevyšla jej stojka. Francúzska Simonová to využila a odovzdala Fillonovi Mailletovi s takmer 10-sekundovým náskokom pred Švédmi. O všetkom nakoniec rozhodla záverečná položka. Samuelsson ju zvládol bezchybne a Fillon Maillet potreboval až 3 dobíjania. Švédi tak rovnako ako pred rokom vyhrali úvodnú štafetu dvojíc. Francúz musel bojovať o druhé miesto, keďže mal len dve sekundy k dobru pred Strelowom. O poradí za Švédskom rozhodla až cieľová fotografia v prospech Francúzska pred Nemeckom.Zuzana Remeňová musela na svojom úseku dobíjať až päťkrát a odovzdala na 22. priečke s odstupom 1:14 minúty. Ani Cesnekovi sa nedarilo na strelnici, keď v ležke potreboval využiť všetky náhradné náboje a padol na predposlednú pozíciu. V stojke sa mu darilo ešte horšie a musel absolvovať trestné kolo. Slováci tak klesli na posledné 24. miesto s obrovskou stratou. Remeňová na ležke dvakrát minula a aj keď bola v stoji stopercentná, nemohla ďalej pokračovať, pretože ju dobehli o kolo.V sobotu bola v Kontiolahti ešte na programe klasická miešaná štafeta na 4x6 km aj so slovenskou účasťou.